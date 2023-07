Tenero An der Kletterwand, im Kanu, auf Inlineskates und im Sand: Urner Polysportlager ist erfolgreich gestartet Urner Fünf- und Sechstklässler nehmen am 49. Urner Polysportlager im Centro Sportivo Tenero teil. Dort verbringt die 100-köpfige Lagergruppe eine sportliche Lagerwoche.

Auch Klettern steht im diesjährigen Urner Polysportlager in Tenero hoch im Kurs. Bild: zvg

Das Urner Polysportlager, das jährlich von der Abteilung Sport der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Uri (BKD) organisiert und durchgeführt wird, ist am Sonntagnachmittag, 16. Juli, bei perfekten Wetterbedingungen und exzellenten Infrastrukturen in Tenero gestartet worden, wie das Amt für Kultur und Sport mitteilt.

Nachdem die Lagergruppe am Sonntagnachmittag mit dem Car in Tenero angekommen war, wurden die Zelte bezogen und das Centro Sportivo Tenero wurde während eines Rundgangs erkundet. Anschliessend wurde mit dem Wasser-Sicherheitscheck die Schwimmfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer überprüft. Nach dem ersten Abendessen konnten sich die Kinder beim Spielen und bei verschiedenen Aktivitäten besser kennen lernen; denn nebst dem Sport ist auch das Zusammensein mit bereits bekannten oder neuen «Gschpändli» ein wichtiger Bestandteil des Lagerangebots, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Diese Schülerinnen und Schüler machen sich auf Inlineskates unterwegs. Bild: zvg

Abwechslungsreiches Sportprogramm

Die Fünft- und Sechstklässlerinnen und -klässler konnten dieses Jahr im Vorfeld des Lagers zwischen Tennis, Klettern, Kanu, Beachvolleyball, Karate/Selbstverteidigung, Rad- und Rollsport, Street Jazz sowie Schwimmsport wählen. In der gewählten Hauptsportart wird jeweils am Vormittag während zweieinhalb Stunden unter Anleitung von ausgebildeten und motivierten J+S-Leitenden trainiert. Am Nachmittag haben die Kinder die Möglichkeit, die anderen Hauptsportarten sowie zusätzliche Sportarten wie etwa Trampolinspringen, Baseball, Kin-Ball oder weitere Teamsportarten auszuprobieren. Während der Freizeit locken Aktivitäten wie Baden im Lago Maggiore, verschiedene Challenges oder das Tischtennisturnier. Am Montag stand dann zum Abschluss des Tages noch das Urner Beachvolleyball-Turnier für alle auf dem Programm.

Auch Kanufahrten gehörten zum Urner Polysportlager in Tenero. Bild: zvg

Auch am Dienstag konnte das Sport- und Rahmenprogramm bei besten Bedingungen wie geplant durchgeführt werden, und zwar unter den Augen von Regierungsrat Beat Jörg, der an diesem heissen Sommertag die Lagergemeinschaft in Tenero besuchte. Der Bildungs- und Kulturdirektor zeigte sich beeindruckt von der Sportbegeisterung und dem Einsatz der jungen Urnerinnen und Urner. «Ich habe förmlich gespürt, wie die jungen Sportlerherzen höherschlagen», wird Beat Jörg in der Mitteilung zitiert. «Die Infrastrukturen in Tenero bieten den Jugendlichen alles, was für eine erfolgreiche Sportwoche nötig ist, und das Leiterteam leistet einmal mehr ganz hervorragende Arbeit.»

Diese Schülerinnen und Schüler üben sich im Karate. Bild: zvg

Alle helfen mit und nehmen Rücksicht

Zur Abwechslung steht am Mittwoch eine Wanderung im Verzascatal von Gerra nach Lavertezzo auf dem Programm. Mit der Lagerdisco am Donnerstag und dem Lagerabend am Freitag werden weitere Highlights folgen. Damit all das gut funktioniert, braucht es neben den sportlichen Aktivitäten Respekt, gegenseitige Unterstützung und gemeinsames Anpacken. So übernimmt jede Sportgruppe verschiedene Aufgaben während der Woche. Die gegenseitige Rücksichtnahme ist während der ganzen Woche gefragt – vor allem auch nach Lichterlöschen in den 20er-Zelten, damit alle Kinder am nächsten Tag wieder gut erholt ins Tagesprogramm starten können. Von den Teilnehmern, über die Leitenden bis hin zum Küchenteam geniessen alle die sportlich, gute Lagerstimmung. So ist gemäss Mitteilung bereits Mitte Woche klar: «Das diesjährige kantonale Urner Polysportlager in Tenero ist wieder ein voller Erfolg, und die Kinder werden hoffentlich die Sportwoche in Tenero in bleibender Erinnerung behalten.» Umso grösser sei nun die Vorfreude auf den nächsten Sommer, wenn das Polysportlager in Tenero zum 50. Mal durchgeführt wird und somit ein grosses Jubiläum feiern darf. (eca)

Teilnehmendes des Urner Polysportlagers auf dem Tennisplatz. Bild: zvg