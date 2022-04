Theater Uri 71 Kinder bringen Musiktheater «Kwela, Kwela!» auf die Bühne Diese Woche führen Kinder der Musikschule Uri ein afrikanisches Märchen in Altdorf auf.

Es läuft halt schon nichts so, wie es Ordnungsfanatiker Tebogo gern hätte. Der Lärmvogel muss zuerst die Nashörner aus dem Weg räumen, damit die Zebras Platz haben. Dann muss er die Krokodile davon abhalten, während der Konferenz andere Tiere aufzuessen. Aber am schlimmsten ist die Trockenheit. Es hat schon so lange nicht mehr geregnet. Überall nur roter Staub und brütende Hitze. Die Tiere haben Durst.

So beginnt die Geschichte von «Kwela, Kwela!», dem Musiktheater, das die Musikschule Uri am Donnerstag und Freitag im Theater Uri aufführen wird. Dabei sind 71 Mädchen und Buben von der Theaterklasse (Leitung: Stefanie Huwyler), der Tanzklasse (Leitung: Aline Arnold), dem Chor (Leitung: Lea Ziegler Tschalèr und Eve Kopli Scheiber) und dem Orchester (Leitung: Roman Blum). Seit Anfang des Schuljahres proben sie für den grossen Auftritt.

Eine Gruppe der Tanzklasse. Bild: PD

Vor kurzem hat die Theaterklasse im Schulhaus St. Karl dafür geprobt. Beim Besuch ziehen die Kinder Zebrapullover und Elefantenohren, Vogelschnabel und Löwenmähne an, streicheln sich über das weiche schwarz-weiss-gestreifte Fell und «putzen» sich die riesigen grauen Ohren. «Weiss jeder, wo er hinstehen muss?», fragt Stefanie Huwyler. «Stellt euch mal dorthin. Dann fangen wir vorne an und schauen, wie weit wir kommen.» Und dann entspinnt sich die Geschichte.

Bei der Probe stimmt die Lautstärke noch nicht

Die Zebras Fred und Jake reden mit dem Lärmvogel Tebogo. Jake hat riesige Beulen am Kopf. Die stammen nicht von anderen Tieren, sondern von ihm selbst. Der Grund dafür ist Priscilla, das Zebra mit den schärfsten Streifen in ganz Afrika. «Ich habe das grosse Orakel befragt, wie ich bei Priscilla landen könnte. Du weisst doch, das süsseste Zebramädchen weit und breit. Und dann diese Streifen. Und das grosse Orakel hat gesagt: ‹Hau die Pfanne auf den Kopf.›» Gekicher im Mehrzweckraum des Schulhauses St.Karl. Die Kinder der Theaterklasse müssen lachen über den blöden Spruch des Orakels. Stefanie Huwyler lobt die Schauspielerinnen und Schauspieler. «Das macht ihr sehr gut. Aber ihr müsst noch lauter reden. Das ist jetzt zwar komisch, wenn wir hier alle so nah sind. Aber im Theater Uri muss man euch auch hinter Reihe zwei noch verstehen.»

Die Kinder sind unter anderem als Zebras und Elefanten auf der Bühne zu sehen. Bild: PD

«Kwela, Kwela!» ist ein afrikanisches Märchen. Die Musikschule hat ein Stück von Andreas Schmittberger übernommen und angepasst. So reden die Kinder nun im Urner Dialekt. Die Übersetzung sei eine ziemliche Arbeit gewesen, sagt Stefanie Huwyler. Derzeit proben die Gruppen alle noch einzeln. Vor der Aufführung wird alles zusammengesetzt. Schliesslich werden beim Musiktheater 71 Mädchen und Buben zusammen auf der Bühne sein.

Den Kindern Aufführungsmöglichkeiten bieten

Das Stück ist das grösste Projekt der Musikschule seit ihrem 40-Jahr-Jubiläum vor vier Jahren. Der Plan sei, alle paar Jahre ein solch grosses Projekt durchzuführen, sagt Leiter Philipp Gisler. «Wir wollen den Kindern der Theater- und der Tanzklasse Aufführungsmöglichkeiten bieten – ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können», sagt Gisler. «Und im Theater Uri haben sie dazu noch ein professionelles Umfeld.»

Die verschiedenen Tiere unterhalten sich. Bild: PD

Bei der Probe sind die Kinder inzwischen bei der Szene angekommen, in der beschlossen wird, das grosse Orakel zu befragen, wie man zu Wasser kommen kann. Obwohl das manchmal komische Sachen sagt – siehe Jakes aus Liebe zu Priscilla verbeulten Kopf. Und das Orakel sagt: «Graben!» Also graben alle Tiere. Alle, ausser Tschipo. Der Buschhase will sich seine Pfoten nicht kaputtmachen und lieber Flöte spielen. Die Tiere verjagen ihn. Wasser soll er nicht bekommen, da sind sie sich einig. Erst recht nicht, als sie endlich welches finden. Doch dann tauchen plötzlich Gespenster auf.

Und dann ist auch schon das Ende der Probe nah. Lachend und ratschend schlüpfen die Kinder aus ihren Zebrapullis und Elefantenohren, aus den Hasenlöffeln und der Löwenmähne. Und weil Ostern war, gibt’s noch für jedes Kind einen Schoggi-Osterhasen. (pd/lur)