Theater Uri Appenzeller Scharfsinn und Gute-Laune-Musik Im Theater Uri gibt es am Freitag Comedy und am Samstag ein Club-Konzert: Simon Enzler und Dodo sind zu Gast.

Simon Enzler ist am Freitagabend im Theater Uri zu erleben. Bild: PD

Der 45-jährige Simon Enzler ist schon seit 20 Jahren auf vielen Bühnen zu Hause. Eines seiner Markenzeichen ist sein markanter Appenzeller Dialekt. Mehrmals brachte er schon die Urnerinnen und Urner zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Am Freitagabend um 20 Uhr kommt er mit seinem aktuellen Programm «Wahrhalsig» ins Theater Uri. Dabei geht es um ein Spektakel, das sich jedes Jahr im August am Nachthimmel abspielt. Unzählige Sternschnuppen bieten Gelegenheit, dass man sich etwas wünschen kann.

Auch Simon Enzler fragt sich, was er wünschen soll: «Gerechtigkeit für alle oder Geld für eine neue Gusseisenpfanne? Einen sicheren Job oder die Erfüllung eines Kindheitstraumes? Wahrheit, oder reicht es nicht schon, dass einem die anderen glauben?» In seinem Stück «Wahrhalsig» stellt er diese Fragen. Was dabei herauskommt, erleben die Urnerinnen und Urner am Freitagabend im Theater Uri.

Dodo ist zurück mit vielen Songs von seiner Reise mit seinem Container-Studio. Bild: PD

Tags darauf ist Dodo zu Gast. Es handelt sich um eine 2G-Veranstaltung. Das heisst, die Besucherinnen und Besucher am Konzert am Samstagabend um 20 Uhr auf der Bühne im Theater Uri müssen geimpft oder genesen sein. Dafür kann auf eine Maskenpflicht verzichtet werden. Auf der Bühne soll Klubatmosphäre aufkommen. Der 44-jährige Musikproduzent (Lo & Leduc) und Musiker bringt viele seiner Songs mit («Hippie-Bus»). Das Album «Pass» erzählt die Geschichte seiner Reise mit dem Container-Studio, die statt nach Afrika ans Meer in die Schweizer Alpen hinauf geführt hat. Auch in Altdorf will er das Publikum zum Tanzen und Mitsingen bringen und gute Laune verbreiten.