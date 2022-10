Theater Uri Beschwingt durchs Märchenland: Chor Uri sorgt für magische Momente Rund 40 Sängerinnen und Sänger überraschten das Publikum an drei Konzerten mit Songs aus einer grossen Palette von Zeichentrickfilm-Klassikern.

Ins Staunen kamen die Besucherinnen und Besucher bei den drei «Magic Moments»-Konzerten bereits im Foyer. Viel Geduld und Zeit hatte es gekostet, bis bei den riesigen Puzzles, die dort aufgestellt waren, auch das letzte Teilchen eingesetzt war. Eine lange Durststrecke musste auch der Chor Uri überstehen, bis er sein Grossprojekt auf der Bühne im Theater Uri präsentieren konnte. Auch dafür brauchte es viel Geduld und einen grossen Zeitaufwand. Belohnt wurde dies aber mit einem dreimal voll besetzten Saal.

Der Chor Uri unter der Leitung von Matthias Maria Kunz singt «Heigh-Ho» aus «Schneewittchen und die sieben Zwerge». Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 20. Oktober 2022)

Die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten kaum Platz genommen, da tauchten sie schon ein in die fantastische Märchenwelt. Nino Arnold, gemütlich auf einem Sessel neben der Bühne sitzend, begann eine Geschichte zu erzählen. In der Hauptrolle: Rose, eine junge Frau mit dem Herz am rechten Fleck. Doch sie wurde dazu gezwungen, ohne Unterbruch hart zu arbeiten. Da erschien ihr eine strahlendweisse Eule, die die junge Frau aufforderte, ein Abenteuer zu erleben. In der Folge tauchten Zwerge, Hexen, ein Bär und ein Frosch auf.

Zusammenspiel zwischen Gesang und Musik klappte

Der Chor Uri setzte ein und sang «Heigh-Ho» aus «Schneewittchen und die sieben Zwerge». «You've Got A Friend In Me» aus «Toy Story» folgte als Nächstes. Nino Arnold erzählte zwischen den Songs, welche der Chor alle auf Englisch sang, die Geschichte in Mundart weiter. Bilder der Künstlerin und Grafikerin Carmen Lischer wurden mit dem Beamer auf die bühnenfüllende Leinwand projiziert. Begleitet wurde der Chor Uri von den Bandmitgliedern Daniel Geiser (Klavier), Rafael Frei (Horn), Matteo Valentino (Schlagzeug), Thomas Horat (Bass) und Samuel Brunner (Gitarre). Die Musiker spielten jedoch hinter der Leinwand. Sie waren nur in einigen Momenten, in denen die Leinwand weiss war, schemenhaft zu sehen. Trotzdem klappte das Zusammenspiel zwischen Gesang und Musik. Dirigent und Gesamtleiter Matthias Maria Kunz meisterte diese nicht einfache Situation gekonnt und führte die Sängerinnen und Sänger gezielt durch die Songs.

Der Chor Uri singt sich im Theater Uri durch die Filmmärchen und heimst beim Publikum viel Applaus ein. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 20. Oktober 2022)

Der einstige Gospelchor Uri feiert sein 25-Jahr-Jubiläum und nennt sich neu Chor Uri. Damit ist musikalisch eine grössere stilistische Vielfalt möglich. Bei den «Magic Moments»-Konzerten im Theater Uri gab es denn auch ganz Unterschiedliches zu hören: Das Spektrum reichte von peppigen Beats, schnittigen Popsongs über einfühlsame Balladen bis hin zur optimistischen Weltmusik. Das älteste Lied stammte aus den 1930er-Jahren, das neuste ist erst ein paar Jahre alt.

Der Chor Uri zählt rund 50 Mitglieder, 40 Männer und Frauen machten beim aufwendigen Projekt auf der Bühne mit. «Um im Chor Uri dabei sein zu können, muss man kein Vorsingen bestehen», sagt Co-Präsidentin Eveline Stadler auf Anfrage. «Jeder und jede ist uns willkommen, wenn er oder sie Freude am Singen hat.» Das Altersspektrum der Sängerinnen und Sänger bei den «Magic Moments»-Konzerten reichte von knapp 30 bis 80 Jahren.

Filmlieder kamen beim Publikum gut an

Das Publikum spendete von Anfang an grosszügig Applaus. Bei der Märchengeschichte herrschte gespannte Ruhe im Saal. Ab und zu gab es aber auch ein paar Lacher. «Under The Sea», «A Whole New Word» oder «Hakuna Matata»: Die Songs aus Filmen wie «Dschungelbuch», «Arielle, die Meerjungfrau», «Aladdin», «König der Löwen», «Die Schöne und das Biest», «Vaiana» und «Cars» kamen beim Publikum bestens an und das Publikum erklatschte sich mehrere Zugaben.

Mit grossem Einsatz dabei: Der Chor Uri sorgt für «Magic Moments». Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 20. Oktober 2022)

«Es war traumhaft für uns», sagt Eveline Stadler. «Wir sind überwältigt.» Das Publikum habe den Sängerinnen und Sängern eine riesige Freude gemacht. «Das ist toll, denn der Chor ist seit rund drei Jahren mit dem Grossprojekt beschäftigt.» Corona habe dieses immer wieder in die Länge gezogen. «Allen Widerständen zum Trotz haben wir weitergemacht.» Und schliesslich hat es geklappt, die meisten Mitglieder blieben dem Chor über diese nicht einfache Zeit treu.

Erleichtert war nach dem Auftritt auch Matthias Maria Kunz. Der Dirigent und Gesamtleiter des Projekts freute sich über den grossen Einsatz der Sängerinnen und Sänger und insbesondere natürlich darüber, dass «Magic Moments» beim Publikum derart gut ankam.