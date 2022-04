Theater Uri Urner Sängerin nimmt in der Big Band eine spezielle Rolle ein Das Intercity Jazz Orchestra wagt sich an die Musik von Pat Metheny. Eine Herausforderung ist es auch für Sängerin Jelly Kerkhof.

Das Intercity Jazz Orchestra mit der Urner Sängerin Jelly Kerkhof ist im Theater Uri zu hören. Bild: PD

Der 67-jährige Pat Metheny gehört zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Jazzmusikern der Welt. Stilbildend wurde neben seinem eigenen Spiel auch seine Arbeit mit der Pat Metheny Group, mit der ihm ein eigenständiger Ensembleklang gelang. Am kommenden Donnerstag, 14. April, spielt das Intercity Jazz Orchestra aus der Zentralschweiz die Songs des amerikanischen Gitarristen im Theater Uri.

«Die Musik von Pat Metheny ist, auch wenn sie nur in einer kleinen Gruppe gespielt wird, bereits orchestral und für Big Bands gedacht», sagt Andreas Mattle, Bandleader des Intercity Jazz Orchestras. «Es gibt auch sehr viele Bearbeitungen von Songs für Big Bands.» Jetzt haben sich auch die 18 Musiker, die Musikerin und die Sängerin des Intercity Jazz Orchestras an die Kompositionen herangewagt.

Einheimische Sängerin und ein Luzerner Gitarrist stehen im Zentrum

Beim Konzertprogramm von «The Sound Of Pat Metheny» klingt für die Zuhörerinnen und Zuhörer alles in einer Leichtigkeit, die fast an Kinderlieder erinnert. Doch beim genaueren Hinhören entdeckt das Publikum komplexe Akkordstrukturen und klug durchdachte Arrangements. Die Pat Metheny Group hat diesen Sound über viele Jahre erforscht und weiterentwickelt. Mitte der 1990er-Jahre hat Robert Curnow mit seiner L.A. Big Band ein Programm geschrieben, das sich mit diesem Thema auseinandersetzte. Das daraus entstandene Album ist eine Reise durch lyrische Melodien, ausgedehnte Solis und den Einsatz des Klangkörpers einer Big Band. Das Intercity Jazz Orchestra nimmt nun das Publikum beim Konzert im Theater Uri mit auf diese besondere Reise. Unter der Leitung von Andreas Mattle verspricht sie ein spannendes Programm, das den Luzerner Gitarristen Nico Stettler und die einheimische Stimme von Jelly Kerkhof in den Mittelpunkt stellt.

Neue Erfahrung für gestandene Sängerin

Für Jelly Kerkhof, Urner Sängerin mit holländischen Wurzeln, die im Orchester schon seit vielen Jahren dabei ist, wird es eine neue Erfahrung. Sie ist nämlich diesmal nicht Sängerin im klassischen Sinn. Vielmehr ist sie mit ihrer Stimme als ein weiteres Instrument in der Band integriert. «Nur zwei Songs haben einen Text», sagt Jelly Kerkhof auf Anfrage. Für den Rest des Programms musste sie sich umgewöhnen. Als Sängerin hat sie sonst einen gewissen Spielraum, kann ein wenig vor und nach geben, das Timing ändern. «Das, was ich singe, vor allem bei der Jazz-, aber auch bei der Rock- und Popmusik, fühle und lebe ich mit.»

Doch diesmal ist es anders. Sie muss mit ihrer Stimme ganz genau die Melodie einhalten. Neben den Musikern hat auch die Sängerin die Noten vor sich. «Es gibt keine Texte, die mir helfen, die Melodie zu verinnerlichen. Ich übernehme nicht den Leadpart, sondern bin Teil des Orchesters.»

Schwierige Taktwechsel, aber der Spass kommt nicht zu kurz

Pat Metheny ist bekannt für seine fliessenden Melodien. Es ist aber sehr anspruchsvolle Musik, auch wenn sie sehr gehörfällig daher kommt. Die Songs im Konzertprogramm sind alle von ihm und seinem langjährigen Pianisten Lyle Mays. Metheny vermischt in seiner Musik die Stile. Das geht quer durch das musikalische Spektrum und reicht von südamerikanischem Samba über Jazz und Rock hin zu amerikanischer Folkmusik und osteuropäischen Einflüssen. Der amerikanische Jazzgitarrist hat auch die Zusammenarbeit mit der polnischen Sängerin Anna Maria Jopek gesucht. Das Intercity Jazz Orchestra hat die Songs adaptiert und aus dem Polnischen ins Englische übersetzt. «Wir sind immer auf der Suche nach einem Programm, das nicht schon alle spielen, etwas Exklusiveres, eine Herausforderung», sagt Andreas Mattle. «Im Orchester sind alle gefordert», so der Bandleader. «Es gibt schwierige Taktwechsel, aber es macht auch Spass.»

Cool findet Jelly Kerkhof, dass im Orchester nebst gestandenen Musikern auch junge Talente mitmachen, die zum Teil noch die Jazzschule besuchen. «Das Alter spielt bei uns keine Rolle, wichtig ist, dass wir ein gutes Zusammenspiel finden und gemeinsam gute Musik machen können», sagt Jelly Kerkhof.