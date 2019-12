Theatergruppe Isenthal führt ländliche Komödie auf

Aufführungsdaten

Die Aufführungen finden an folgenden Daten statt: 26. Dezember 13.30 (Hauptprobe) und 20.15 Uhr (Premiere), 27. und 28. Dezember; 3., 4., 10. und am 11. Januar jeweils um 20.15 Uhr. Am Sonntag, 5. Januar, findet um 13.30 Uhr eine Nachmittagsvorstellung statt. Reservationen können ab dem 9. Dezember unter www.theatergruppe-isenthal.ch oder per Telefon (075 422 89 26) an Wochentagen (ausser Dienstag) von 17 bis 19 Uhr getätigt werden.