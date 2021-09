Thinktank Innovationskraft in der Coronakrise wird an Tourismusforum gelobt – für diesen Winter werden erneut viele Gäste erwartet Am 30. Tourismusforum Alpenregionen in Andermatt haben sich Teilnehmende aus fünf Ländern über Probleme und Visionen ausgetauscht. Im Fokus stand unter anderem das Spannungsfeld zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit.

Das Forum fand in der Konzerthalle Andermatt statt. Bild: PD

Unter dem Motto «Metamorphose – Alpine Destinationen in der Reifeprüfung» haben mehrere Redner am jährlich stattfindenden Tourismusforum ihre Unternehmen und Destinationen präsentiert. Immer wieder zeigten sich dabei gemäss einer Mitteilung von Andermatt Swiss Alps und dem Forum die Spannungsfelder Wachstum und Nachhaltigkeit sowie Transformation und Verantwortung.

Am zweiten Forumstag präsentierten Raphael Krucker und Stefan Kern die Strategie der Andermatt Swiss Alps. Ihre Vision: Andermatt zur «Alpine Prime Destination» machen. Dies zeigt sich in den getätigten Investitionen von 1,2 Milliarden Franken in den vergangenen 15 Jahren in Hotels, Appartements, Skigebiet und Infrastruktur. Urban Camenzind, Landamann des Kantons Uri, unterstrich die Unterstützung des Projekts durch die Urner Bevölkerung in seinem Grusswort an die Teilnehmer.

Nächste Durchführung findet im März 2022 statt

Auch um das Thema Coronavirus kamen die Teilnehmenden nicht herum: Am Forum wurde gemäss der Mitteilung die Erwartung geäussert, dass die Alpenressorts auch in diesem Winter von einer höheren Nachfrage profitieren werden. Die Anwesenden haben bei einem Rückblick ausserdem die Innovationskraft der Alpen-Unternehmen bei Covid-Einbrüchen gelobt. Insbesondere nostalgische Angebote seien dabei zielführend gewesen.

Bei den Forumstouren wurden die Teilnehmer mit bestem Wetter belohnt. Bild: PD

Wie üblich am Tourismusforum Alpenregionen haben auch Gäste von ausserhalb der Branche eine Plattform erhalten. So beispielsweise der international bekannte Fitness- und Ernährungsexperte Patric Heizmann, der mit Informationen rund um die körperliche Fitness eines Bergbahnchefs oder einer Tourismusdirektorin aufwartete. Weiter wurden am Forum geführte Touren durch Andermatt für alle Teilnehmenden durchgeführt.

Patric Heizmann sorgte bei seiner Eröffnungsrede für gespannte Blicke. Bild: PD

Bereits am 28. bis 30. März 2022 soll die 31. Durchführung des Tourismusforums Alpenregionen gemäss der Mitteilung stattfinden. Die Destination werde noch bekanntgegeben.