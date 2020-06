Tiefgarage beim Gemeindehausplatz

Altdorf ist bereit Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist es am 1. Juli so weit: Die neue Tiefgarage unter dem Gemeindehausplatz wird eröffnet.

Seit November sind die Parkplätze auf dem Altdorfer Gemeindehausplatz wieder nutzbar – nun ist auch die Tiefgarage bereit. Bild: PD

(mah) Die Altdorfer Stimmberechtigten haben im November 2017 rund 3,6 Millionen Franken für das Bauprojekt Tiefgarage Altdorf gesprochen. Anfang des nächsten Monats sind die Parkplätze auf dem Winterberg-Areal nun offen. Es sind neu über 170 öffentliche Abstellplätze verfügbar – der Grossteil davon unterirdisch. Die Tiefgarage sei zusammen mit der Winterberg-Überbauung realisiert worden, wie die Gemeinde Altdorf mitteilt. Die Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und Privaten habe sich bewährt: Beim Bau konnten viele Synergien genutzt werden. Sowohl die privaten wie auch die öffentlichen unterirdischen Parkplätze sind durch eine gemeinsam realisierte Einfahrt zu erreichen.

Zu Fuss einkaufen dank Parkplätzen auf Gemeindehausplatz

Neu gestaltet wurde auch der Gemeindehausplatz: Seit November des vergangenen Jahres sind die oberirdischen Parkplätze wieder nutzbar. Mit der Investition in die Parkmöglichkeiten setzt die Gemeinde Altdorf einen Impuls in die Entwicklung und Aufwertung des Unterdorfs und der Tellsgasse mit dem dort ansässigen Gewerbe. Besucherinnen und Besucher können ihr Auto bequem parkieren und erreichen die Geschäfte im Hauptort rasch zu Fuss. Mit den zusätzlichen Parkplätzen soll aber auch das Dorfzentrum von Parkplatzsuchenden entlastet werden. «Die neuen Parkmöglichkeiten tragen hoffentlich dazu bei, dass die Fussgängerfrequenz im Dorf steigt – das ist ein grosses Plus für den Detailhandel», sagt Gemeindepräsident Urs Kälin.

Verbessert wurde auch die Abstellmöglichkeit für Velos. Es stehen neu mehr Velostellplätze zur Verfügung. Zudem gibt es eine öffentliche Pumpstation beim Veloständer, wo die Pneus der Zweiräder rasch aufgepumpt werden können. Neu ist auch eine Ladestation für Elektrovelos, welche zusammen mit der IG Bike Uri erstellt wurde. Auch Elektroautos können neu geladen werden. In der Tiefgarage stehen vier Ladeplätze zur Verfügung – bei Bedarf können weitere Ladestationen für Elektromobile nachträglich installiert werden. Wieder in Betrieb ist die Glassammelstelle beim Gemeindehausplatz.

45 Minuten und abends gratis parkieren

Wie auf allen öffentlichen Parkplätzen in Altdorf können die Autos auch auf den neuen Parkplätzen in der Tiefgarage während 45 Minuten gratis parkiert werden. Gebühren fallen erst danach an. Zwischen 19 und 7 Uhr sowie am Wochenende ab Samstag 17 Uhr parkiert man ebenfalls gratis. Alle von der Gemeinde bewirtschafteten Parkplätze seien gleich teuer, so die Gemeinde Altdorf.

Mit der Eröffnung der Tiefgarage sind die Bauarbeiten auf dem Winterberg-Areal aber noch nicht fertig. Die Arbeiten an der Wohnüberbauung laufen weiter. Es entstehen Wohnungen sowie Geschäfts- und Praxisräume.