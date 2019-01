Altdorf: Tim Freitag spielt am Samstag Mit viel Gitarrenmusik wird die Zürcher Band Tim Freitag am 26. Januar dem Kellertheater Vogelsang gehörig einheizen.

Bereits am letztjährigen Musikfestival «Andermatt Live» sorgte die Zürcher Band «Tim Freitag» für eine ausgelassene Stimmung beim Urner Publikum. (Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 18. März 2018))

«Ihr einzigartiger Sound, verpackt in vielseitigen Songs, schwebt irgendwo zwischen Melancholie und Euphorie», schreibt das Kellertheater Vogelsang in ihrer Programmvorschau zur Zürcher Band Tim Freitag. Sie würde jedoch vor allem Herbstliches, Verwelkendes und dunkle Wolken am Horizont bespielen. «Ihre Musik zeugt von Ehrlichkeit und Spielfreude. Wenn die Songs ruhig beginnen, dann nur, um dem späteren Saiten-Donnern mehr Anlauf zu lassen.»

Schlechte Laune hat keinen Platz im Vogelsang

«Baby I’ll Go» hingegen hält sich nicht lange still, sondern geht gleich über zu tanzbarer Gitarrenmusik, die ihre 60er-Wurzeln nicht verleugnet und modernem Indie-Rock die Hand reicht. So würde Tim Freitag schlechte Laune und falsche Hemmungen gleich zu Beginn aus der Bude spülen.

Das Konzert findet am Samstag, 26. Januar, im Kellertheater Vogelsang in Altdorf statt. Die Türen öffnen um 20.30 Uhr, das Konzert beginnt um 21.45 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 10 und 15 Franken. Tickets gibt es unter www.kiv.ch. (pd/RIN)