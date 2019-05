Töfffahrer verletzt sich in Bürglen Die EWA-Kurve in Bürglen wurde einem 50-Jährigen zum Verhängnis. Er musste später im Spital behandelt werden. Florian Arnold

Am Mittwochnachmittag, 15. Mai, kurz nach 14 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer mit Urner Kontrollschild von Altdorf herkommend auf der Klausenstrasse in Fahrtrichtung Bürglen. «In der EWA-Kurve verlor er aus derzeit ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. Der 50-jährige Mann wurde verletzt und begab sich zunächst selbständig in ärztliche Obhut und anschliessend ins Kantonsspital Uri. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Franken.