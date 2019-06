Tour de Suisse führt zu massiven Verkehrsbehinderungen im Urserntal Am Sonntag, 23. Juni, rollt die Tour de Suisse durch den Kanton Uri. Da diverse Streckenabschnitte gesperrt werden müssen, ist mit ehr

Am Sonntag sind die Radprofis im Kanton Uri unterwegs. (Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone, 16. Juni 2019)

(pd/pz) Am Sonntag, 23. Juni, rollt die Tour de Suisse durch den Kanton Uri. Die 9. Etappe startet in Ulrichen VS und führt über den Nufenenpass, via Tremola auf den Gotthardpass und anschliessend nach Realp. Von dort geht es über den Furkapass retour nach Ulrichen, wo das Etappenziel liegt. Das Teilnehmerfeld umfasste beim Tourstart 147 Fahrer aufgeteilt in 21 Mannschaften. Neben den Begleitfahrzeugen befährt eine Werbekarawane rund eine Stunde vor dem Rennen die gesamte Strecke.

Damit die Tour de Suisse für die Radrennfahrer, aber auch für die übrigen Verkehrsteilnehmer sowie die Zuschauer, gefahrlos durchgeführt werden kann, muss am Sonntagnachmittag auf der gesamten Strecke zwischen dem Gotthard- und dem Furkapass mit Strassensperrungen, erheblichen Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Dies hält die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung fest.

Erhebliche Behinderungen zwischen 12 und 16 Uhr

Am 23. Juni ist ab zirka 12 bis 16 Uhr auf den Zufahrtsstrassen zum Gotthard- und zum Furkapass wie auch auf der Strecke zwischen Andermatt und Realp sowie zeitweise ab Göschenen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und vorübergehenden Strassensperrungen und Wartezeiten zu rechnen, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Uri. Die Strassen werden nach der Durchfahrt der Tour de Suisse so bald als möglich wieder für den Strassenverkehr freigegeben.

Die Polizei empfiehlt den Zuschauern, frühzeitig an die Veranstaltungsgebiete zu reisen und genügend Zeit für die Rückreise einzurechnen. «Hören Sie die Verkehrsmeldungen und halten Sie sich an die Mitteilungen der Polizei und der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz. «Die Anweisungen der Kapo Uri und der Streckenposten sind strikte zu befolgen.