Tourismus Der Urner Seilbahn-Sommer ist eröffnet Uri Tourismus rückt heuer die Kleinseilbahnen ins Rampenlicht. Eine Broschüre führt durch das Urner «Seilbahn-Eldorado».

Im Kanton Uri gibt es mehr als 30 Kleinseilbahnen zu entdecken. Bild: Angel Sanchez

Anfang Mai startete Uri Tourismus in die Sommersaison. Im Jahr 2022 werden besonders die zahlreichen Urner Seilbahnen in den Vordergrund gerückt, wie Uri Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Diese seien für den Kanton Uri sowohl aus wirtschaftlicher als auch touristischer Sicht von grosser Bedeutung. Während der Sommermonate macht deshalb eine Gondel in der Tourist-Information auf das Urner Seilbahn-Eldorado aufmerksam.

Mit allen öffentlich genutzten Personenseilbahnen werden auf einer Strecke von rund 53 Kilometer rund 22‘000 Höhenmeter überwunden und pro Stunde rund 3‘200 Personen befördert. Das vielfältige Seilbahn-Angebot bietet faszinierende Seilbahnerlebnisse mit nostalgischen Bahnen, sogenannten «Schiffli» und mit der Treib-Seelisberg-Bahn gar einer historischen Standseilbahn, welche seit 1916 fährt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Kleinseilbahnen porträtiert inklusive Ausflugstipps

In Zusammenarbeit mit dem Verband Urner Seilbahnen und Skilifte (VUSS) hat Uri Tourismus im vergangenen Jahr die Broschüre «Seilbahn-Eldorado Uri – ab in die Berge» herausgegeben. Darin sind die Kleinseilbahnen porträtiert und mit Ausflugstipps versehen. Beim Umzug der Urner Kantonalbank an den Bahnhofsplatz 1 gab es Ende März Seilbahn-Gutscheine zu gewinnen, welche in der Bevölkerung auf grossen Anklang stiessen. Auf den Sommer lanciert der Tourismusverein Isenthal ein neues Ticket, mit dem gleich alle sieben Isenthaler Seilbahnen genutzt werden können. Uri Tourismus werde auf ihren Social-Media-Kanälen ab Mitte Mai wöchentlich Ausflugstipps rund um die Seilbahnen posten. Weitere Aktionen mit und für die Seilbahnen folgen während der kommenden Monate.

In der Tourist-Information in Altdorf steht seit Anfang Mai eine kleine, blaue Gondel. Diana Mattli von Uri Tourismus erklärt: «Durch die Gondel werden unsere Gäste auf die Seilbahnen aufmerksam gemacht», so Mattli.

«Viele sind sich gar nicht bewusst, dass es in Uri über 30 Kleinseilbahnen gibt und Uri somit schweizweit das dichteste Seilbahnnetz hat.»

Wer sich kurz Zeit nimmt, könne bestimmt auch die Wettbewerbsfragen richtig beantworten. Zu gewinnen gibt es Seilbahngutscheine, unter anderem für den Schächentaler Höhenweg. Als Hauptpreis winkt ein Fondue für zwei Personen in der ausgestellten kleinen, blauen Gondel. Das Seerestaurant Lido in Brunnen stellt die Gondel Uri Tourismus für die Sommermonate zur Verfügung. (pd/RIN)