Tourismus Gotthard-Bahntage finden definitiv statt Mitte September ist es so weit: Historische wie aktuelle Zugkompositionen werden die Gotthard-Bergstrecke abfahren. Doch der Anlass bietet noch mehr Spannendes.

Der TEE II um 1961 in der Wattingerkurve bei Wassen. Bild: PD/SBB Historic

Erfreuliche Nachricht für Bahnfreunde: Wie das OK der Gotthard-Bahntage in einer Medienmitteilung schreibt, kann das geplante Bahnvolksfest am 18. und 19. September in Erstfeld definitiv durchgeführt werden. Gemäss OK wird während der beiden Tage auf der Gotthard-Nordrampe zwischen Erstfeld und Göschenen reger Betrieb herrschen, historische wie auch aktuelle Zugkompositionen sollen Klein und Gross in ihren Bann ziehen. Darüber hinaus finden Führungen und Ausstellungen rund um die Eisenbahn mit Musik und Tanz statt. Auch eine Party am Samstagabend findet seinen Platz während der Veranstaltung.

Verkehrt regelmässig am Gotthard: das legendäre «Krokodil». Bild: PD/Roland Seehaus

Das touristische Potenzial der Gotthard-Bergstrecke sei enorm, so das OK. Darum dürfe diese «historisch bedeutende Panoramastrecke nicht in Vergessenheit geraten». Das Organisationskomitee bereitet in Zusammenarbeit mit den SBB, SBB Historic, der SOB sowie lokalen Partnerorganisationen die zum ersten Mal stattfindenden Gotthard-Bahntage vor. Der Anlass richtet sich an Gäste aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland. (zgc)