Tourismus Uri Tourismus und Erlebnisregion Mythen schliessen Partnerschaft ab Mit der Partnerschaft wird die Uri Tourismus AG Aktionär und Beirat der Brunnen Schwyz Marketing AG – und umgekehrt.

Anlässlich eines kleinen, feierlichen Events wurde die Partnerschaft zwischen der Erlebnisregion Mythen und Uri Tourismus standesgemäss auf dem Rütli besiegelt. Die beiden Verwaltungsratspräsidenten und die beiden Geschäftsführer trafen sich zum Aktientausch und setzten das Siegel auf die Urkunde.

Im Rütli-Haus wird die Zusammenarbeit besiegelt (von links): Kurt Betschart, Maurus Stöckli, Markus Züst und Giacomo Garaventa. Bild: PD

Die «Wiege der Schweiz» ist ein gemeinschaftliches Projekt der Kantone Uri und Schwyz, welche die Gründungsgeschichte der Schweiz sowie die Mythen rund um den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell aktiv bespielt. «Das überregionale Projekt zeigt Modellcharakter für die vertiefte Projektzusammenarbeit rund um den Urnersee sowie innerhalb der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung von Uri Tourismus und der Erlebnisregion Mythen. Damit sollen auch in Zukunft mit den vorhandenen Ressourcen solch grosse überregionale Projekte gemeinsam erarbeitet werden können und die Zusammenarbeit der beiden Organisationen zu vertiefen, freuen sich beide Parteien.

«Wir zählen auf die Geschichte des Rütlis»

«Für viele ist der Urner See als einer der schönsten Wasserabschnitte der Schweiz mit den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten ein grosser Magnet», sagt Markus Züst, Verwaltungsratspräsident von Uri Tourismus AG. «Es drängt sich deshalb geradezu auf, dass die touristisch Verantwortlichen um den Urnersee auch über die Kantonsgrenzen hinaus Partnerschaften schliessen und gemeinsam die Schönheiten der Region für Gäste präsentieren.» Ergänzend dazu meint Giacomo Garaventa, Verwaltungsratspräsident von Brunnen Schwyz Marketing (BSM) AG: «Nebst der Schönheit des Sees zählen wir auf die Geschichte des Rütlis. Die Kombination von Naturschönheit und geschichtsträchtigem Ort ist einmalig. Von dieser Kooperation profitieren beide Seiten.»

In einem ersten Schritt wurden die noch zur Verfügung stehenden Aktien gegenseitig gekauft. Weiter wird Maurus Stöckli als Beirat bei der BSM AG im Verwaltungsrat Einsitz nehmen und den Verwaltungsrat aus erster Hand über überregionale Themen informieren: «In meiner Rolle als Gesamtprojektleiter der ‹Wiege der Schweiz› bin ich die letzten 18 Monate intensiv mit meinen Schwyzer Kollegen im Austausch und kann dank meinem grossen touristischen Netzwerk Kurt Betschart und den Verwaltungsrat der BSM AG aktiv im Bereich der touristischen Entwicklung unterstützen», wird Maurus Stöckli in der Mitteilung zitiert.

Dank dieser Kooperation könne sich auch Kurt Betschart, Geschäftsführer der BSM AG, auf den Talkessel Schwyz konzentrieren und bleibe trotzdem mit den überregionalen Projekten verbunden: «Da ich aus der Eventbranche komme, bin ich über das touristische Know-how von Maurus Stöckli sehr dankbar», so Betschart. «Ich kann mich auf das Lebensraum-Management in der Erlebnisregion Mythen konzentrieren und dort attraktive Events auf die Beine stellen.» (pd/RIN)