Tourismusregion Klewenalp hat Grund zum Feiern Urner und Nidwaldner Tourismusorte rund um die Klewenalp arbeiten seit dem 1. Januar eng mit den Bergbahnen Beckenried-Emmetten zusammen. Ende Juni findet in Emmetten ein gemeinsames Fest statt. Christoph Näpflin

An regelmässigen Treffen werden gemeinsam Entscheidungen getroffen und sogleich umgesetzt. (Bild: Christoph Näpflin, Isenthal, 9. April 2019)

Seit dem 1. Januar arbeiten die Tourismusorte Isenthal, Seelisberg, Emmetten, Beckenried, Buochs und Ennetbürgen mit den Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG zusammen. Diese Kooperation soll es möglich machen, im grossen Wettbewerb der Tourismusdestinationen mitzuhalten.

Aus dieser intensiven Zusammenarbeit ist nebst verschiedenen Pauschalangeboten mit den Hotelbetrieben der Region eine neue Schatzsuche mit Goldi-Geschichten von Daniela Gröbli aus Emmetten auf dem Berg und entlang der Seemeile entstanden. «Mit dem Kultur- und Tourismus-App ‹SQWISS› können sich unsere Gäste in diesem Sommer auf eine spannende ‹Munggen›-Suche in der ganzen Tourismusregion Klewenalp machen», freut sich Destinationsmanagerin Martina Nestler über das neue Angebot. Verschiedene Alp-Angebote, wie etwa eine «Bubble»-Übernachtung unter Sternenhimmel, sollen Gäste aus nah und fern in die Ferienregion Klewenalp bringen. «All diese Angebot können dank der Zusammenarbeit direkt auf unserer gemeinsamen Webseite gebucht werden, zusammen mit Tickets zu dynamischen Preisen für die Bergbahnfahrten zur Stockhütte und Klewenalp inklusive Postautofahrt», erklärt Martina Nestler die neuen Möglichkeiten.

Fest mit Gästen und Einheimischen

In diesem Jahr feiert Emmetten das 90-Jahr-Jubiläum seines Tourismusvereins sowie das 10-jährige Bestehen der Bikearena Emmetten. Grund genug, ein grosses Sommerfest in Emmetten für die ganze Tourismusregion Klewenalp zu organisieren. «Zum einen wollen wir der Bevölkerung Dankeschön sagen für die jahrelange Unterstützung, zum anderen wollen wir mit diesem Fest auf die Zusammenarbeit in der ganzen Region hinweisen», sagt Valentino Tramonti vom Tourismusverein Emmetten und selbst Mitglied im Vorstand des regionalen Tourismusvereins voller Vorfreude. So gibt es am Samstagabend, 29. Juni, ein Konzert mit Franz Arnolds Wiudä Bärg und am Sonntag einen Unterhaltungstag mit Gastformationen aus allen Partnergemeinden der Tourismusregion Klewenalp und weiteren Gästen. «Wir werden viele schöne Stunden gemeinsam mit Gästen und Einheimischen aus der ganzen Ferienregion Klewenalp an diesem Wochenende geniessen können» ist Valentino Tramonti überzeugt.

Dass die überkantonale Zusammenarbeit der Tourismusregion lebt, zeigt sich auch im gemeinsamen Betrieb der Tourismusinfostelle von Seelisberg mit der Uri Tourismus AG. «Wir haben schon einiges umsetzen können. Es gibt aber noch viel zu tun, um das grosse Tourismuspotential der Region Klewenalp auszuschöpfen» ist Ursi Aschwanden, Präsidentin vom Verein Tourismusregion Klewenalp, vom gemeinsamen Weg überzeugt.