Erstfeld: Trachten haben Theatersaison erfolgreich beendet Das Lustspiel «Hochzyt in Liebiwil» haben über 2000 Personen gesehen. 2020 gibt es die nächste Produktion.

Die Crew des Theaters Erstfeld. (Bild: Hans Arnold)

Mit der Dernière des Lustspiels «Hochzyt in Liebiwil» ist am vergangenen Samstag die gelungene Theatersaison der Trachtengruppe Erstfeld zu Ende gegangen. Über 2000 Gäste aus nah und fern erfreuten sich bei den elf Aufführungen in den vergangenen Wochen im Casino Erstfeld am Volkstheater sowie an den Musik- und Gesangseinlagen.

Nach den gelungenen Aufführungen bot das zur Tradition gewordene «Theaterstübli» den passenden Rahmen fürs Fachsimpeln. Es bot sich aber auch Gelegenheit, gemütlich mit Freunden und Bekannten zusammenzusitzen und sich dabei auszutauschen sowie den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Die Trachtengruppe Erstfeld bedankt sich herzlich beim treuen Publikum sowie bei den geschätzten Sponsoren und freut sich auf ein Wiedersehen in der Theatersaison 2020. (pd/RIN)