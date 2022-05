Trachtenvereinigung Uri Ruedi Brand wird als Kantonalpräsident wiedergewählt An der Delegiertenversammlung blickt die Trachtenvereinigung Uri auf das vergangene Jahr zurück. Besonders freudig bleibt dabei der Besuch beim Sechseläuten in Zürich in Erinnerung.

Die Delegierten der Trachtenvereinigung Uri auf dem Weg zum Tagungslokal in Bürglen. Bild: Franz Imholz (Bürglen, 25. Mai 2022)

Die Delegierten der Trachtenvereinigung Uri trafen sich am Vorabend von Christi Himmelfahrt in Bürglen zu ihrer 77. Delegiertenversammlung. Traditionell wird die DV mit einem Gottesdienst begonnen. Pfarrer Wendelin Bucheli gestaltete einen eindrücklichen Dankgottesdienst. In seiner Predigt thematisierte er die Trachtenkultur und deren Entwicklung. Zu Ehren der verstorbenen Mitglieder zündete Roli Gisler, Präsident der TG Bürglen, eine Kerze an. Organist Kari Arnold umrahmte die Feier mit passenden, virtuos gespielten Melodien.

Anschliessend begrüsste Präsident Ruedi Brand auf der Bühne der Aula Bürglen, umrahmt von seinen zehn Vorstandskolleginnen und -kollegen, die 71 Anwesenden. Speziell begrüsste er Landratspräsidentin Silvia Läubli, Gemeinderat Alois Arnold sowie Delegationen der Alphorn- und Fahnenschwinger-Vereinigung Uri, VSV-Uri, IKOKJ, und Trachtendelegationen von Luzern und Zug.

Sechseläuten in Zürich war ein Highlight

Ruedi Brand erwähnte in seinem Jahresbericht die Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie, die das Vereinsleben erschwerten. Am 24. und 25. April war der Kanton Uri schon zum dritten aufeinanderfolgenden Jahr Gast beim Sechseläuten in Zürich, nachdem es zweimal verschoben wurde. Die Urner Trachtenleute haben in Zürich einen nachhaltigen, farbenfrohen Eindruck hinterlassen.

Die Ehrenmitglieder der TG Flüelen organisierten am 30. April anlässlich des kantonalen Vorstands- und Ehrenmitgliedertreffens eine Besichtigung des Schwimm-Baggers der Arnold & Co AG. Es war lehrreich, die Sand- und Kiesgewinnung mitzuverfolgen.

Der Vorstand (von links): Roli Gisler, Yvone Zigerlig, Kurt Gisler, Rita Schilter-Furrer, Ruedi Brand, Ruedi Zgraggen, Martina Regli, Roger Furrer, Rolf Zgraggen, Daniela Truttmann und Martin Müller. Bild: Franz Imholz (Bürglen, 25. Mai 2022)

Die ausführlichen und humorvoll vorgetragenen Jahresberichte von Trudy Gisler von der Trachtenkommission, Jolanda Briker von der Tanzleitung und Madlen Walker von der Innerschweizer Kommission für Kinder und Jugend (IKOKJ) gaben einen umfassenden Einblick in das Schaffen der Trachtenvereinigung Uri. Ihr Zweck ist der Erhalt der Urner Tracht, des Volksliedes, des Volkstanzes, der Volksmusik, des Volkstheaters und der Mundart.

Alle Berichte waren von der Coronapandemie geprägt. Der persönliche Wunsch von Trudy Gisler von der Trachtenkommission lautete: «Lernen wir etwas aus der Pandemie, seien wir dankbar, nehmen Rücksicht, haben Verständnis und pflegen zwischenmenschliche Beziehungen». Das sind alles Bereiche, welche in den vergangenen zwei Jahren zu kurz kamen.

Fehlende Leiterinnen für Kinder-Trachtengruppen

Tanzleiterin Jolanda Briker gab der Hoffnung Ausdruck, dass der vakante Sitz des Tanzleiters wieder besetzt werden kann. Madlen Walker von der IKOKJ bedauert die Auflösung der Kinder-Trachtengruppe Spiringen infolge fehlender Leiterinnen. Diese Tendenz ist auch in anderen Kantonen Realität. Der Vorstand der Trachtenvereinigung Uri mit einer Arbeitsgruppe macht sich Gedanken, ob eine kantonale Gruppe die Lösung des Problems darstellt.

Kassier Roger Furrer konnte Mehreinnahmen von 2016.80 Franken verbuchen. Die Trachtenvereinigung Uri hat zurzeit 281 Mitglieder. Gegenüber 2021 ist das eine Verminderung um sieben Mitglieder. Einzig die TG Flüelen konnte zwei Neumitglieder gewinnen. Das Budget 2022 rechnet mit einer Mehrausgabe von 2510 Franken.

Neue Präsidentin für Trachtenkommission gesucht

Die Versammlung wählte Präsident Ruedi Brand (Spiringen) einstimmig für eine weitere Amtsperiode. Auch Rechnungsrevisor Martin Bissig (Bürglen) wurde für eine weitere Amtsperiode gewählt. Anstelle des abtretenden Lorenz Zberg (Flüelen) stellt sich das kantonale Ehrenmitglied Annemarie Truttmann (Seelisberg) zur Verfügung.

Der Präsident mit den Geehrten (von links): Präsident Ruedi Brand, Markus Briker, Irene Gisler, Martin Bissig, die neue Revisorin Annemarie Truttmann, Lorenz Zberg und Hans Arnold. Bild: Franz Imholz (Bürglen, 25. Mai 2022)

Die Präsidentin der Trachtenkommission Trudy Gisler (Altdorf) hat demissioniert. Da die Präsidentin der Trachtenkommission auf unbestimmte Zeit gewählt ist, bemüht sich der Vorstand zuhanden der nächsten DV, eine Person für dieses Amt zu suchen.

Ruedi Zgraggen durfte Irene Gisler und Markus Briker für ihre elfjährige sehr aktive und erfolgreiche Amtszeit als kantonales Tanzleiterpaar ehren. Bei dieser Gelegenheit wurden beiden die kantonale Ehrenmitgliedschaft verliehen. Hans Arnold (Erstfeld) ist kantonales Ehrenmitglied und hat vor zwei Jahren seinen Revisorenposten weitergegeben. Lorenz Zberg war viele Jahre in diesem Amt tätig.