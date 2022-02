Tradition Urner rüsten sich fürs Sechseläuten in Zürich: «Die Gegensätze ergänzen sich grossartig» Nach zwei Verschiebungen soll Uri nun als Gastkanton am Zürcher Sechseläuten dabei sein. Das OK plant mit dem vollen Programm.

Endlich soll der Böögg wieder in Zürich verbrannt werden. Nach dem Gastauftritt in der Schöllenen vergangenes Jahr, wird der Schneemann mit dem explosiven Kopf dieses Jahr am 25. April auf dem Zürcher Sechseläutenplatz auf den Scheiterhaufen gehievt. Davon überzeugt ist das Komitee des Gastkantons Uri: «Wir gehen davon aus, dass das Sechseläuten dieses Jahr im üblichen Rahmen stattfinden kann», bestätigt Adrian Zurfluh, der das OK der Urner Gäste präsidiert. «Wir steuern geradewegs auf die Organisation zu», sagt er selbstbewusst. Und dies dürfte auch der richtige Weg sein, wenn der Bundesrat seinen nun eingeschlagenen Kurs weiterführt. Laut dem OK-Präsidenten muss die Zertifikatspflicht fallen, um ohne Probleme die grossen Umzüge durchzuführen: den Kinderumzug am Sonntag sowie den Umzug am Montag, auf den das Verbrennen des Bööggs folgt.

Vergangenes Jahr wurde der Böögg in der Schöllenen verbrannt. Bild: Urs Hanhart (Schöllenen, 19. April 2021)

240 Urner Gäste und 50 Kinder

Am Sonntag sollen rund 50 Urner Kinder mitlaufen. Gleichentags wird in Uri zwar auch der Weisse Sonntag gefeiert. «Trotzdem glauben wir, dass wir einigen Kindern dieses unvergessliche Erlebnis ermöglichen werden», sagt Willy Lussmann, der ebenfalls im OK mitarbeitet. Am Montagsumzug sollen rund 240 Urnerinnen und Urner den Kanton gebührend vertreten. «Wer alles dabei ist, bleibt noch eine Überraschung», sagt Adrian Zurfluh und gibt sich geheimnisvoll. Fest steht aber, dass einige Urner Vereine zum Zug kommen werden.

Neben den Umzügen kann sich Uri das ganze Festwochenende über in der grössten Schweizer Stadt präsentieren. Zentrum des Fests ist der Zürcher Lindenhof, wo eine professionell gestaltete Ausstellung auf die Vorzüge des Kantons Uri hinweisen wird. Auch auf der dortigen Markstrasse werden an zahlreichen Ständen Urner Spezialitäten feilgeboten. «Über das ganze Wochenende gibt es einen Festwirtschaftsbetrieb und im Festzelt findet ein Unterhaltungsprogramm statt, bei dem Uri natürlich auch mit viel Kultur vertreten ist», verrät Adrian Zurfluh. Nicht zuletzt wird sich auch auf der Speisekarte einiges Urnerisches wiederfinden. «Von aussen kennt man eher die Umzüge. Für die Zürcher ist aber das Fest auf dem Lindenhof ebenfalls ein zentraler Punkt des Sechseläutens», weiss Willy Lussmann.

Verständnis füreinander stärken

200'000 Franken hat der Landrat für Uris Gastauftritt genehmigt. «Wir wollen mit unserem Auftritt zeigen, dass es sich lohnt, den Kanton Uri zu besuchen. Und wir möchten auf die Dienstleistungen hinweisen, die Uri zugunsten der Eidgenossenschaft und der Zentren leistet», so Adrian Zurfluh. Es sei ein idealer Anlass, um die Beziehungen zwischen Stadt und Land, Gross und Klein sowie das Verständnis füreinander zu stärken. «Die Gegensätze ergänzen sich grossartig», sagt der OK-Präsident. Zudem erwarte man auch sehr viele Urnerinnen und Urner, sowie Ausgewanderte, die sich den Auftritt nicht entgehen lassen werden. «Wir spüren, dass viele stolz auf ihre Urner Wurzeln sind. Das Sechseläuten wird Gelegenheit bieten, alte Bekannte wiederzutreffen.»

Von der Zusammenarbeit mit dem Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) ist das Urner Komitee begeistert. Diese konnte nun über mehrere Jahre aufgebaut werden: Denn eigentlich hätte Uri bereits 2020 Gastkanton sein sollen. Aus bekannten Gründen kam es dann zur Verschiebung um ein Jahr, und schliesslich bot Uri im vergangenen Jahr Hand für das Verbrennen des Bööggs in der Schöllenen. «Das war Pionierarbeit, die es so nicht mehr geben wird», sagt Adrian Zurfluh. Den Schwung wolle man nun mitnehmen – das spüre man auch bei den involvierten Gruppen. «Alle mussten sehr flexibel sein, denn bis vor kurzem konnten wir nicht davon ausgehen, dass der Anlass wirklich stattfinden wird», sagt Willy Lussmann. Bleibt zu hoffen, dass sich die grosse Vorarbeit gelohnt hat.