MV Unterschächen: traditioneller Sound in neuen Kleidern Der Musikverein präsentiert am Jahreskonzert nicht nur abwechslungsreiche und gehörfällige Blasmusik, sondern auch die neuen Kleider, die von den berücksichtigten Ateliers vor wenigen Tagen ausgeliefert worden sind.

Die alte Uniform des MV Unterschächen – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2017 – hat definitiv ausgedient. (Bild: Dani Bürgi, Spiringen, 14. Mai 2017)

(fi) Der Musikverein Unterschächen (MVU) schliesst am kommenden Wochenende das zweite finanzielle Grossprojekt innerhalb von nur gerade vier Jahren ab. 2015 wurde die 120000 Franken teure Neuinstrumentierung realisiert. Um weiterhin nicht nur akustisch, sondern auch optisch «ä güäti Gattig» zu machen, haben die 32 Aktivmitglieder im Dezember 2017 beschlossen, nach den Instrumenten auch die «Uniformen» zu ersetzen. Am kommenden Wochenende dürfen die neuen Kleider anlässlich der Jahreskonzerte in Unterschächen und Spiringen offiziell präsentiert werden.

Ersetzt wurden nicht nur die inzwischen zum Teil über 40 Jahre alten «Hirthämmli». Auch viele der 2004 angeschafften Hemden, Hosen und «Zottäli» waren mehr als reif für den Texaid-Sack … Zusätzlich wurden einheitliche Softshelljacken mit Vereinslogo für Schlecht- oder Kaltwetter-Auftritte bestellt. Produziert respektive geliefert worden sind die neuen Kleider von den angehenden Bekleidungsgestalterinnen im Lehratelier Uri in Altdorf (bestickte «Hirthämmli» und «Zottäli») sowie von der Firma Schuler Uniformen AG, Rothenthurm (Hemden, Hosen, Gurt, Softshelljacken).

Erneut sehr grosse Unterstützung erhalten

Die Kosten der Neuuniformierung belaufen sich auf knapp 40000 Franken. «Wir durften auf die äusserst grosszügige Unterstützung der einheimischen Bevölkerung, des Kantons Uri, der Korporation Uri, der Einwohner- und Kirchgemeinden von Unterschächen und Spiringen, aber auch von vielen Privatpersonen, Firmen, Stiftungen und öffentlich-rechtlichen Anstalten aus dem ganzen Kanton Uri und aus vielen Teilen der übrigen Schweiz zählen», freut sich OK-Präsidentin Monika Arnold-Isenschmid über das gelungene Projekt. «Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des gesamten Vereins für die vielen grosszügigen Spenden recht herzlich bedanken.»

Ein bunter Mix im bekannten Stil

Die Präsentation der neuen Bekleidung wird am kommenden Wochenende in die beiden traditionellen Jahreskonzerte in Unterschächen respektive Spiringen integriert. Wiederum hat das Harmoniekorps unter der Leitung von Dirigentin Sandra Zumbühl-Auf der Maur gehörfällige Melodien einstudiert, die einen interessanten Blasmusikabend versprechen. Präsidentin Sara Gisler-Bissig ist denn auch überzeugt: «Wir halten einen bunten Mix in bekannter Schächentaler Art bereit und haben für alle Blasmusikliebhaber etwas gefunden. Wiederum sind Werke unterschiedlichster Stilrichtungen zu hören.» So beinhaltet das Programm viel Abwechslung – von der Hymne («A Sign For Freedom» zum rassigen Marsch («Sonare») und über einen gemütlichen Walzer («Böhmisches Gold») sowie gefällige Polkas («Die schönste Rose», «Polka ins Glück») bis hin zu Arrangements bekannter Volksmusik-, Latino-Pop- und Rockmelodien («Land ob de Wolke», «La Camisa Negra», «Born To Be Wild»).

Erinnerungen an Novum im Jahr 1998

Auch diesmal werden Originalkompositionen für Blasorchester nicht fehlen. Einstudiert wurde einerseits «Sbandiamo», ein fröhliches und schwungvolles Werk von Jacob de Haan mit Pop- und Marschrhythmen. Anderseits hat die Musikkommission im Archiv gestöbert und ist bei «Countryside And Common People» des schottischen Musikers Alan Fernie fündig geworden. Dieser hat seine Eindrücke von Land und Leuten im Schächental anlässlich eines Aufenthalts im Jahr 1997 in Unterschächen musikalisch umgesetzt und die handgeschriebenen Noten dem Verein geschenkt. Am 17. Mai 1998 hat der MVU den fetzigen Rock ’n’ Roll, der als Kontrast einen Andante-Mittelteil enthält, offiziell uraufgeführt – dies unter anderem nach einer unvergesslichen Probe mit dem Komponisten. Dieses Novum ist als Meilenstein in die Annalen des Vereins eingegangen, der am kommenden Dienstag seinen 65. Geburtstag feiert. «Auch wenn das AHV-Alter naht: In Pension gehen wollen die Mitglieder auf keinen Fall», betont Sara Gisler. «Wir sind nach wie vor bereit, das kulturelle, politische, kirchliche und gesellschaftliche Leben in Unterschächen und Spiringen mit Konzerten und Ständchen zu bereichern sowie der musikalisch interessierten Jugend des Schächentals eine interessante Plattform zur Ausübung unseres faszinierenden Hobbys Blasmusik und somit eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten.»