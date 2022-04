Transparenz Landratsunterlagen von 1970 bis 2012 sind neu online verfügbar Volle Einsicht in die Unterlagen des Landrats seit 1970 gewährt das Staatsarchiv Uri, ab 2013 sind die landrätlichen Unterlagen auf der Website des Kantons Uri aufgeschaltet.

Der Urner Landrat ist als Kantonsparlament des Kantons Uri bekanntlich zuständig für die Gesetzgebung und den Erlass von Verordnungen; er tagt an neun bis zehn eintägigen Sitzungen pro Jahr. Im Vorfeld dieser sogenannten Sessionen legt der Regierungsrat fest, welche Geschäfte beraten werden.

Seit 2013 erfolgt der Versand der dafür nötigen Unterlagen an die Mitglieder des Landrats via Website des Kantons Uri. Da die Landratsunterlagen grundsätzlich öffentlich sind, können sie online von jedermann eingesehen werden. Ausgenommen sind Begnadigungsgesuche, die an den Landrat gestellt werden. Dies schreibt das Amt für Staatsarchiv des Kantons Uri in einer Mitteilung an die Medien.

Ein reichhaltiger Fundus

Die Landratsunterlagen umfassen die Traktandenlisten, Berichte, Anträge und Botschaften des Regierungsrats an den Landrat, parlamentarische Vorstösse (Interpellationen, Motionen, Postulate, parlamentarische Empfehlungen, Kleine Anfragen) sowie Berichte der parlamentarischen Kommissionen. Sie dienen einerseits dem aktuellen politischen Prozess als Grundlage für die Entscheidungsfindung. Andererseits sind die Unterlagen auch von historischem Interesse, da sich damit die gesellschaftliche und politische Entwicklung und die Entwicklung der Infrastruktur im Kanton Uri seit 1970 Schritt für Schritt nachvollziehen lassen.

Blick in den Landratssaal im Rathaus in Altdorf. Bild: PD

Vor 1970 wurden die Landratsunterlagen nicht systematisch gesammelt. Sie sind deshalb im Staatsarchiv nur unvollständig vorhanden. Besonders facettenreich sind die zahlreichen parlamentarischen Vorstösse. Dort treten die Anliegen und Befindlichkeiten einzelner Regionen und Altersgruppen sowie die Prioritäten der im Landrat weniger stark vertretenen Bevölkerungsteile zu Tage (beispielsweise die Anti‐Atomkraftwerk‐Bewegung in den 1970er‐ und 1980er‐Jahren oder die grundlegende Opposition gegen die Integration der Schweiz in den Europäischen Wirtschaftsraum EWR in den 1990er‐Jahren).

Regelmässige Nutzung

Die Landratsunterlagen werden von der kantonalen Verwaltung regelmässig gebraucht, etwa wenn Gesetzestexte überarbeitet oder Konkordate mit anderen Kantonen neu verhandelt werden. In solchen Fällen kann auf die Grundlagen der Vergangenheit zurückgegriffen werden. Aus denselben Gründen sind die Unterlagen auch für die heute aktiven Landrätinnen und Landräte interessant. Darüber hinaus bieten sie für alle, die an der jüngeren Geschichte des Kantons Uri interessiert sind, eine grosse Vielfalt an detaillierten Informationen, die bisher nur im Lesesaal des Staatsarchivs zugänglich waren. (pd/sez)