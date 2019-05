Traum vom Kunstrasen ist geplatzt: Altdorfer lehnen Projekt des Fussballklubs ab

Altdorfer Junioren lancieren Kunstrasen-Kampagne

Am 19. Mai stimmen die Altdorfer an der Urne über ein Kunstrasenprojekt für die Suworowmatte ab. Am Samstagvormittag hat der Fussballclub Altdorf (FCA) die Abstimmungskampagne für ein «Ja zum Kunstrasen in Altdorf» lanciert.