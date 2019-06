Männerturnverein Altdorf: Trotz Traumnote Top-Ten-Platz verpasst Mit einem neuen Vereinsrekord und der Note 29,27 turnten sich die Senioren des Männerturnvereins Altdorf am Eidgenössischen Turnfest in Aarau auf Platz 12. Mit Unihockey, «8er-Ball» und Fussball-Korb standen vielseitige Disziplinen auf dem Programm.

Die Delegation des Männerturnvereins Altdorf hat am Eidgenössischen Turnfest in Aarau Höchstleistungen gezeigt. (Bild: PD)

(pd/RIN) Am vergangenen Donnerstagmorgen startete eine Delegation des Männerturnvereins (MTV) Altdorf, bestehend aus 20 Wettkämpfern und zwei Helfern, zu einem zweitägigen Ausflug nach Aarau. Mit im Gepäck waren die Vorsätze, am Eidgenössischen Turnfest die guten Trainingsergebnisse im Wettkampf zu bestätigen. In Aarau wurden die Altdorfer von ihrem Oberturner Karl Kempf und vom temporär eingesetzten Vizeoberturner und Quartiermeister Gianni Cantoni empfangen.

Bei wechselhaften Wetterbedingungen war man froh, dass die erste Disziplin Unihockey statt draussen im Regen in der Turnhalle bestritten wurde. In sechs Vierer-Teams galt es jeweils, nach kurzem Slalomlauf den Ball durch ein kleines Tor direkt dem Mitspieler zu übergeben. Die Disziplin wurde mit der Note 9,57 beendet. Als zweite Disziplin des ersten Wettkampfteils stand das «8er Ball» auf dem Programm. Der Regen hatte sich wieder verabschiedet, die Voraussetzungen auf dem leicht nassen Rasen waren damit besser als zunächst befürchtet. Im «8er Ball» warfen sich sechs Spieler in Form einer Acht einen Rugby- und einen Tennisball zu, während sie in einer O-Form ständig ihre Position wechselten. Trotz ein paar Patzern holten sich die vier Altdorfer Teams in dieser Disziplin erstmals die Maximalnote mit 10 Punkten. Dies ergab für den ersten Wettkampfteil die Wertung von 9,79 Punkten.

Moosgummiring-Lauf und Intercross fordern heraus

Der zweite Wettkampfteil bestand aus den Disziplinen Moosgummiring-Lauf und Intercross. Hier warfen die fünf Läufer einem Fänger während zwei Minuten abwechselnd einen Gummiring zu. Der Fänger musste den Ring mittels eines Stabs auffangen und dem Läufer wieder zuwerfen. Der Läufer absolvierte anschliessend eine Zusatzschlaufe. Aufgrund vieler technischer Fehler und zu wenig schnellen Läufen holten sich die vier Sechser-Teams bei dieser Disziplin mit 9,51 Punkten die geringste Ausbeute des gesamten Wettkampfs. Als Nächstes stand für acht Dreier-Teams die Disziplin Intercross auf dem Programm, bei dem 9,83 Punkte erzielt wurden.

Im letzten Wettkampfteil standen die Disziplinen Fussball-Korb und Ballkreuz auf der Wettkampfagenda. Im Fussball-Korb galt es für die sechs Vierer-Teams, auf der einen Platzhälfte auf Zuspiel hin mit dem Korbball einen Korb zu treffen, den Ball wieder zu fangen und zu passen. In der anderen Platzhälfte musste eine Fussballstafette absolviert werden. Unerklärliche Ablauffehler und zu viele Fehlwürfe kosteten bei dieser Disziplin viele Punkte. Die Disziplin Fussball-Korb wurde mit der Note 9,61 bewertet. Zum Abschluss des Wettkampfs stand mit dem Ballkreuz die stärkste Disziplin der Altdorfer auf dem Programm. In dieser Disziplin mussten vier Sechser-Teams dem in der Mitte des Feldes stehenden Spieler verschiedene Bälle, ein Rugby-, Basket-, Volley-, und Tennisball, abwechselnd zugespielt werden.

Urner holen sich die Maximalnote

Nach jedem Pass wurde ein Positionswechsel vollzogen. Der Urner Crew gelang eine Traumleistung und konnte sich die Maximalnote 10 schreiben lassen. Damit wurde der dritte Wettkampfteil mit 9,81 Punkten abgeschlossen.

Gespannt wartete die Altdorfer Crew um Oberturner Karl Kempf beim Après-Wettkampf auf die Ergebnisse der übrigen Vereine – im Wissen, dass mit solchen Punktzahlen in der Vergangenheit schon Podestplätze erzielt wurden. In Aarau war dies aber nicht der Fall. Der neue Vereinsrekord von 29,27 Punkten reichte im starken Teilnehmerfeld lediglich für Platz 12.

Traditionellerweise verbindet der MTV Altdorf den Turnfestbesuch jeweils mit einer Wanderung in der näheren Umgebung. Ein kurzer Marsch brachte 15 Urner Turner in den Tierpark in Roggenhausen. Anschliessend führte die Wanderung auf eine Anhöhe, welche einst als prähistorische Wehranlage diente. Hier bot sich eine ausgezeichnete Aussicht auf das Festgelände im Aarauer Schachen und das Aaretal mit seinen natürlichen Schlaufen und den künstlichen Kraftwerkkanälen.

Nachtessen und Ansprachen runden das Fest ab

Nach der Heimreise fand das Turnfesterlebnis beim Nachtessen im Restaurant Kreuz, umrahmt von den Ansprachen der Präsidentin Romy Müller und des Oberturners Karl Kempf sowie im Beisein zahlreicher Ehrenmitglieder, einen würdigen Abschluss.