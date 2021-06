Kantonsbibliothek Uri Trotz Umbau läuft Ausleihe weiter Umstellungen hin oder her – für Nutzerinnen und Nutzer der Freihandbibliothek gibt es genügend Medien zum Ausleihen.

Bild von den Bauarbeiten im Nebentrakt der Kantonsbibliothek, wo im Innern unter anderem der neue Lesesaal entsteht. Bild: PD

(pd) Die Medienausleihe und die Forschung kommen trotz Umbau der Freihandbibliothek und des Kundenbereichs nicht zum Stillstand. Die Kantonsbibliothek hat ein Dienstleistungssystem ausgearbeitet, das den Zugang zu den Medien während der letzten Bauetappe trotzdem zulässt: Den Medien-Take-away am Crivelliweg. Dieser Service überbrückt die Sommermonate zwischen der dritten Bauetappe (Umbau Freihand) und der Wiedereröffnung von Kantonsbibliothek und Staatsarchiv im September 2021. Die Umzugs- und Vorbereitungsarbeiten finden vom Montag, 28. Juni bis Montag, 5. Juli statt. In dieser Zeit bleiben sowohl Kantonsbibliothek als auch Staatsarchiv geschlossen. Medien können ab Samstag, 26. Juni kostenlos bestellt und ab Dienstag, 6. Juli am Crivelliweg abgeholt werden. Der neue Lesesaal von Staatsarchiv und Kantonsbibliothek kann ab 6. Juli genutzt werden. Möblierung und Büchergestelle folgen etwas verzögert im Spätsommer. Für den Besuch ist nach wie vor eine Anmeldung nötig.