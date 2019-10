Bürgler Turnerinnen holen im Lager den letzten Schliff Die Geräteriege Bürglen verbrachte intensive Trainingstage im Prättigau. Über sieben Stunden Training pro Tag stand auf dem Programm. Livia Zgraggen

Die Lagerteilnehmerinnen und die Leiter durften in Schiers abwechslungsreiche Trainingstage erleben. Bild: PD

Am Samstagmorgen, 5. Oktober, trafen sich die Turnerinnen der Getu Bürglen am Bahnhof Flüelen, um sich auf die Zugreise nach Schiers zu begeben. Das Trainingslager ist neben unzähligen Wettkämpfen ein wichtiger Bestandteil des Jahresprogramms. Nach der Ankunft in Schiers konnten die Turnerinnen ihre Zimmer bei der Evangelischen Mittelschule beziehen. Bald startete das erste Training. Die Athletinnen durften sich auf eine intensive Woche mit bis zu siebeneinhalb Trainingsstunden pro Tag freuen.

Für die jüngeren Turnerinnen ist das Trainingslager immer eine Gelegenheit, neue Elemente auszuprobieren oder bereits Übungen für die nächste Wettkampfsaison einzustudieren. So lernten die jüngsten Teilnehmerinnen den Saltoabgang von den Schaukelringen. Ebenfalls konnten viele Turnerinnen erstmals einen Flic-Flac am Boden turnen.

Die erfahreneren Turnerinnen, die sich für die Schweizer Meisterschaften im kommenden November qualifiziert haben, konzentrierten sich auf ihre Wettkampfübungen. Mit Zeitlupenaufnahmen und Videoanalyse konnten die Übungen bis ins letzte Detail inspiziert werden. Eine grosse Hilfe waren auch die externen Leiter: Marco Riedi, Pascal Schneider und Erich Baschung unterstützten die Turnerinnen tatkräftig. Damit sich die Athletinnen zwischen den Trainingseinsätzen erholen konnten, bereiteten die «Lagermamis» Essen zu.

Turnerinnen versuchen sich im Ballett

Neben Lektionen an den verschiedenen Geräten gab es auch ein Ausgleichsprogramm. Um die Eleganz, die vor allem beim Bodenturnen gefragt ist, zu fördern, konnten sich die Turnerinnen mit Hilfe von Irina Kempf beim Ballett versuchen. Am dritten Lagertag waren die Muskeln bereits etwas erschöpft. Um einzelne Turnelemente besser zu verstehen, zerlegten die Lagerteilnehmerinnen Bewegungsabläufe in einzelne Posen und versuchten, diese bildlich zu veranschaulichen. Am Mittwochmorgen konnten die allmählich erschöpften Turnerinnen ihre verbleibende Energie ins letzte Training investieren. Das Trainingslager unter der Leitung von Barbara Wipfli und Nadine Gisler war ein voller Erfolg. Die Geräteriege darf auf ein fast unfallfreies Lager zurückblicken.