Turnverein Bürglen Bürgler Nationalturner messen sich mit den Ringerspezialisten im Sägemehl: Gebrüder Huwyler holen beide Bronze Beim Jugendsägemehlringtag LU/OW/NW vertraten die beiden Brüder Noe und Liam Huwyler die Farben der Bürgler Nationalturnriege. Beide schafften es aufs Podest.

Von links: Noe Huwyler und Liam Huwyler holten beide den 3. Rang in ihren jeweiligen Kategorien. Bild: PD

Am 20. Jugendsägemehlringertag LU/OW/NW in Kerns starteten 172 junge Ringer und Nationalturner in sieben Kategorien. Für die Farben der Nationalturnerriege TV Bürglen kämpften die beiden Brüder Noe und Liam Huwyler, und das sehr erfolgreich.

In der Gewichtsklasse (31 bis 34 Kilogramm) startete der junge Liam Huwyler sehr energisch in den Tag, mit zwei schnellen Siegen setzte er sich an die Ranglistenspitze und konnte sich dort auch bis zum Schluss halten. Einzig im dritten Gang musste sich Liam Huwyler unglücklich geschlagen geben, dies war aber nur ein kleiner Dämpfer, Liam Huwyler gewann seine nächsten drei Kämpfe wieder auf souveräne Weise und konnte sich mit Rang 3 das Podest erkämpfen.

Auch der zweite Athlet der Nationalturnerriege Noe Huwyler zeigte sein Können in seiner Gewichtsklasse (35 bis 39 Kilogramm) im Sägemehlringen. Genau wie sein Bruder konnte sich Noe Huwyler den 3. Rang erkämpfen, nur wenig fehlte für den Einzug in den Schlussgang. Aber Huwyler durfte mit seiner Leistung sehr zufrieden sein. Für die Nationalturner ist das Sägemehlringen immer eine willkommene Möglichkeit, sich mit den Ringerspezialisten zu messen. (pd/RIN)