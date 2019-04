Übernachtungszahlen in Seelisberg gehen leicht zurück Die Organisation Seelisberg Tourismus ist trotz tieferer Übernachtungszahlen zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Christof Näpflin

2018 übernachteten 70'000 Personen in Seelisberg. (Bild: Christof Näpflin, 2018)

Die Organisation Seelisberg Tourismus bezeichnet das Jahr 2018 als Erfolg. «Noch nie konnte ein so grosser Umsatz im Naturcamping und der Naturbadi erwirtschaftet werden», sagte Jörg Näpflin von der Revisionsstelle gemäss einer Mitteilung an der GV von Seelisberg Tourismus. Diese fand am Donnerstag, 25. April, statt. Bei den Übernachtungen sei mit 70'000 Personen nicht ganz der Vorjahreswert erreicht worden. Grund dafür seien Veränderungen im Angebot. Es seien 250'000 Tagesgäste in Seelisberg gezählt worden.

An der GV im Eventcenter Seelisberg zeigte sich Präsidentin Ursi Aschwanden zufrieden: «Der Erfolg ist das Resultat vom Zusammenspiel der Leistungsträger der ganzen Region Klewenalp-Vierwaldstättersee.»

Engagement für eine aktive Zusammenarbeit

Der Vorstand von Seelisberg Tourismus tritt laut eigenen Angaben für die regionale Zusammenarbeit ein. Die Urnersee-Potenzialstudie bestätige die Wichtigkeit der regionalen Zusammenarbeit. «Mit der Geschichtsreise, einer Freilichtausstellung mit vielen überraschenden Erlebnissen im ganzen Dorf Seelisberg, werden wir bald ein passendes Angebot haben», erklärte Vorstandsmitglied André Hafner das neue Projekt. Mit der App Sqwiss bestehe bereits heute ein Angebot zur Geschichte von Seelisberg. Die Versammlung bestätigte ausserdem Mike McCardell im Vorstand und wählte Monika Baumann als neues Mitglied.

Zusammen mit verschiedenen Vereinen organisiert Seelisberg Tourismus auch im kommenden Jahr ein Programm. Dazu gehört unter anderem das Theaterstück «So sind miär Seelisbärger hald». Das von der Theatergruppe Seelisberg verfasste Stück erzählt ab Juli Geschichte und Geschichten von Seelisberg, begleitet von musikalischen und traditionellen Unterhaltungselementen.