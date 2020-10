Über 30 Ämter zu bestimmen: An der ersten gemeinsamen Dorfgemeinde von Bauen und Seedorf kommt es zu einem Wahlmarathon Die Fusion der beiden Seegemeinden bringt einige Geschäfte mit sich, mit denen sich die offene Dorfgemeinde befassen muss.

Die beiden Urner Seegemeinden Bauen und Seedorf fusionieren zu Beginn des kommenden Jahres. Bereits am 12. November findet nun die erste gemeinsame Versammlung der beiden Orte statt, die sogenannte offene Dorfgemeinde. Dort stehen zahlreiche Geschäfte an, über welche die neue Gemeinde zu entscheiden hat.

Traktandiert ist unter anderem die Neuorganisation der neuen Gemeindeverwaltung per 2021. Die Gemeinderäte von Seedorf und Bauen haben sich dafür ausgesprochen, dass die Gemeindeverwaltung ab 2021 neu mit einer Fachabteilung Bauverwaltung geführt werden soll. Die heutige Situation zeigt, dass die ordentlichen Verwaltungstätigkeiten in den Bereichen Kanzlei und Finanzen erfüllt werden. Ebenso wird das Bausekretariat damit abgedeckt. Eine vollumfängliche Aufgabenerfüllung im Bereich Bau ist aufgrund fehlender Ressourcen hingegen schlecht möglich. Mit einer neuen Aufbauorganisation wird nun eine klare Zuteilung dieser Aufgaben im Baubereich angestrebt. Mit der Einführung einer Abteilung Bauverwaltung werden gegenüber einem reinen Bausekretariat Mehrwerte geschaffen, heisst es in der Botschaft zur offenen Dorfgemeinde.

Neuer Steuerfuss bringt für Bauen eine Senkung mit sich

Auch das Budget 2021 der vereinigten Einwohnergemeinde ist Thema. Dieses liegt bereits auf der Gemeindekanzlei Seedorf zur Einsichtnahme auf. Es sieht bei einem Aufwand von 6,3 Millionen Franken und Einnahmen von 7,3 Millionen Franken einen Erfolg von rund einer Million Franken vor.

Ebenso wird es an der Versammlung um den Steuerfuss für natürliche Personen gehen. Der aktuelle Steuerfuss liegt bei der Gemeinde Seedorf bei 90 Prozent, jener der Gemeinde Bauen bei 95 Prozent. Die Gemeinderäte und die Rechnungsprüfungskommissionen von Seedorf und Bauen beantragen dem Stimmvolk, den Steuerfuss per 1. Januar 2021 auf 90 Prozent festzusetzen. Somit kämen die Bauer in den Genuss einer Steuersenkung.

Feuerwehrauto, Schulbus, Wasserleitung: Mehrere fünfstellige Kredite stehen zur Debatte

Weiter braucht die neue Gemeinde auch ein angemessenes Mannschaftsfahrzeug für die neu entstehende Feuerwehr. Die Feuerwehren beider Gemeinden haben ein Konzept für die zukünftige Ausrichtung erarbeitet. Nach eingehender Prüfung sind die Gemeinderäte von Seedorf und Bauen zur Überzeugung gelangt, das aktuelle Mannschaftsfahrzeug durch ein neues, den heutigen Anforderungen entsprechendes Fahrzeug abzulösen. Als Kostendach wurde dabei ein Betrag von 100'000 Franken festgelegt. Der Kanton würde hierbei 30'000 Franken beisteuern, die fusionierte Gemeinde würde die restlichen 70'000 Franken tragen. Hierfür müssen die Stimmbürger einen entsprechenden Kredit bewilligen. Auch ein neuer Schulbus soll ausserdem her. Für diesen ist ein Kredit von 80'000 Franken notwendig. Weitere 80'000 Franken werden benötigt für die Verlegung und Erneuerung einer Trinkwasserleitung in Seedorf, die noch aus dem Jahr 1966 stammt.

Ein weiteres Geschäft sieht vor, zusammen mit den Gemeinden Attinghausen, Isenthal und Seedorf eine gemeinsame Schulsozialarbeit einzuführen, und zwar per Beginn des Schuljahres 2021/22. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gemeinde- und Schulräte hat für die Einführung der gemeinsamen Schulsozialarbeit ein Detailkonzept erarbeitet. Das vorliegende Konzept wurde von den Gemeinderäten zustimmend zur Kenntnis genommen und es wurde vereinbart, dass die gemeinsame Schulsozialarbeit vorerst für zwei Jahre als Pilotphase installiert werden soll.

Über 30 Behördenmitglieder werden gewählt

Schliesslich geht es auch um die Neuwahlen in der neu entstehenden Gemeinde. Gemäss Fusionsvertrag enden sämtliche Amtsdauern der bisherigen Mitglieder der Behörden sowie der Kommissionen und Kreisschuldelegierten per 31. Dezember. Daher steht den Stimmbürgern an der offenen Dorfgemeinde ein kleiner Wahlmarathon bevor, in denen über 30 Ämter neu bestellt oder bestätigt werden müssen. Für diese gilt dann der Amtsantritt per 1. Januar. Der neue, gemeinsame Gemeinderat ist bereits im September gewählt worden.