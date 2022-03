Übernahme «Oben am Berg brauchen wir Profis»: Samih Sawiris will Andermatt «mindestens gleich gut» machen wie Zermatt und St. Moritz Der weltweit führende Skigebietsbetreiber Vail Resorts steigt als Mehrheitsaktionär bei der Skiarena Andermatt-Sedrun ein. Davon erhoffen sich die Verantwortlichen einen Entwicklungsschub.

Samih Sawiris, Mehrheitseigentümer und Verwaltungsratspräsident der Andermatt Swiss Alps AG (ASA), strahlte am Montagmorgen an einer kurzfristig im Hotel Chedi abgehaltenen Medienkonferenz mit der Frühlingssonne um die Wette. «Heute ist ein guter Tag für uns», meinte er und fügte an: «Für mich war es immer wichtig, Partner zu finden, die es besser wissen als ich. Ich freue mich, heute verkünden zu können, dass eine der besten Firmen der Welt, die über sehr viel Erfahrung verfügt, uns unterstützt.» Und weiter:

«Unten im Tal sind wir die Profis. Und oben am Berg brauchen wir Profis. Jetzt haben wir sie.»

Video: Detlev Munz / Keystone-SDA

Der weltweit führende Skigebietsbetreiber, Vail Resorts Inc. (Vail Resorts), kündigte am Montag an, rund 149 Millionen Franken in die Andermatt-Sedrun Sport AG für eine Beteiligung in der Höhe von 55 Prozent zu investieren. Diese strategische Partnerschaft ist die erste Investition der US-Amerikaner in ein europäisches Skigebiet. «Vail Resorts passt als Partner ideal zu unserem Ziel, Andermatt zur Prime-Alpine-Destination zu entwickeln», betonte Sawiris. Mit ihrer hohen Kompetenz im erfolgreichen Betrieb von integrierten Destinationen, ihren beeindruckenden Marketingkapazitäten und dem frischen Kapital verschaffe Vail Resorts der weiteren Entwicklung von Andermatt-Sedrun einen starken Schub. Als Ziel gibt Sawiris an, «mindestens gleich gut» wie St. Moritz und Zermatt zu werden.

Ein Netzwerk an Weltklasse-Resorts

Die Initiative zu dieser Zusammenarbeit kam von Vail Resorts. «Der Eintritt in den europäischen Markt ist für uns eine langfristige, strategische Priorität. Wir freuen uns ausserordentlich darüber, eine Partnerschaft mit der ASA einzugehen und unser Kapital sowie unsere Ressourcen zu investieren, um die Transformation von Andermatt-Sedrun in eine erstklassige Destination zu unterstützen», sagte Michael Z. Barkin, Executive Vice President bei Vail Resorts. Man sei stolz darauf, diese einzigartige Schweizer Destination zum Netzwerk an Weltklasse-Resorts hinzuzufügen.

Strahlten um die Wette: ASA-CEO Raphael Krucker (links) und ASA-Verwaltungsratspräsident Samih Sawiris. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 28. März 2022)

ASA-CEO Raphael Krucker sprach von einer «mehr als tollen Entwicklung für die Destination Andermatt-Sedrun». Andermatt Swiss Alps sei schon immer offen gewesen für eine Partnerschaft mit einem führenden Skigebietsbetreiber, um das Kundenerlebnis in Andermatt und Sedrun zu steigern. Die Kooperation mit Vail Resorts passe perfekt. Der gesamte Transaktionsbetrag soll gemäss Krucker vollständig in die weitere Entwicklung der Destination investiert werden. Andermatt Swiss Alps werde weiterhin rund 40 Prozent der Anteile an der Andermatt-Sedrun Sport AG halten. Der ASA-CEO wies darauf hin, dass die Investitionen von Vail Resorts aus zwei Teilen bestehen: 110 Millionen Franken sollen über die Andermatt-Sedrun Sport AG in Lift- und Beschneiungsanlagen sowie in Gastronomie, Freizeitangebote und Infrastrukturen in der Skiarena Andermatt-Sedrun investiert werden. Ziel sei eine Verbesserung des Gästeerlebnisses auf dem Berg. Zudem gibt es einen Betrag von 39 Millionen Franken, der an die ASA bezahlt und vollständig in die Immobilienentwicklung reinvestiert werden soll.

Vail Resorts bringt neuen Lifestyle

Skilegende Bernhard Russi, Verwaltungsrat bei der Andermatt-Sedrun Sport AG, zeigte sich begeistert von der neuen Partnerschaft. Und diese Begeisterung werde vom gesamten Verwaltungsrat geteilt. «Vail Resorts hat in den vergangenen 20 Jahren einen komplett neuen Lifestyle im Zusammenhang mit dem Skisport entwickelt. Diesen werden die Experten auch zu uns bringen. Wir haben in Sachen Qualität zweifellos den besten Partner gefunden», gab sich Russi überzeugt. Dann ergänzte er noch: «Es macht uns stolz, dass Vail Resorts zu uns gekommen ist, um zu investieren. Das zeigt uns, dass wir noch besser sind, als wir dachten.»

Sawiris zerstreute allfällige Bedenken, die bei den Einheimischen aufkommen könnten. Er versicherte: «Wir werden versuchen, alle Betroffenen von den Vorteilen dieser neuen Zusammenarbeit zu überzeugen. Alle Konditionen, die die Bevölkerung in diesem Tal erhalten haben, bleiben bestehen. Die Menschen, die hier leben, sind unsere Partner, und sie dürfen nicht vom Markt beeinträchtigt werden. Für die Einheimischen werden die Preise mit Sicherheit nicht in die Höhe schiessen.»

Die Andermatt Swiss Alps AG hat in den vergangenen Jahren bereits rund 1,3 Milliarden Franken in die Entwicklung von Andermatt investiert. Darin enthalten sind rund 150 Millionen Franken zum Ausbau und zur Modernisierung der Skiarena Andermatt-Sedrun. Die Investitionen von Vail Resorts in die Andermatt-Sedrun Sport AG sollen nun den Ausbau der Skiarena und der Destination als Ganzes deutlich beschleunigen. Geplant ist, die Transaktion vor der Skisaison 2022/23 abzuschliessen. Ein Vertreter von Vail Resorts soll das Verwaltungsratspräsidium der Andermatt-Sedrun Sport AG übernehmen und die ASA künftig den Vizepräsidenten stellen.

So lief die Medienkonferenz

Andermatt soll auch eine Sommerdestination sein Wie Michael Z. Barkin von Vail Resort erläutert, sollen in Andermatt auch die Sommeraktivitäten weiterentwickelt werden. Zunächst würden die Investitionen primär ins Wintergeschäft fliessen, langfristig werde man aber auf jeden Fall daran arbeiten.

Vermehrt internationale Gäste anziehen Michael Z. Barkin, Executive Vice President von Vail Resort, hebt auf Nachfrage hervor, das künftig vermehrt internationale Gäste nach Andermatt kommen sollen. Vail Resort habe das umfangreiche Wissen, was notwendig sei, um auch Gäste aus dem Ausland, beispielsweise den USA, nach Andermatt zu bringen.

Vail Resort bürgt für Qualität Bernhard Russi, Verwaltungsrat der Andermatt Swiss Alps AG, bezeichnet die Zusammenarbeit als einen «Glücksfall» und stellt dabei die grosse Erfahrung von Vail Resort in den Vordergrund. Damit Andermatt Erfolg haben könne, sei nicht ausschliesslich die Grösse des Partners für das Wachstums des Skigebiets ausschlaggebend, sondern dessen Qualität verantwortlich. Und diese sei bei Vail Resort in jedem Fall gegeben.

Klimaneutral bis 2030 Patricia A. Campbell, Strategic Advisor Mountain Division Vail Resorts Inc., nimmt den Faden auf und betont die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit. Ziel sei es, dass das Skigebiet Andermatt-Sedrun bis 2030 klimaneutral sei. Campbell betont zudem, dass sich an der Zusammenarbeit mit den involvierten Gemeinden und Kantonen nichts ändern werde und Vail Resort grossen Wert auf die ortsspezifischen Gegebenheiten lege.

Wichtiger Schritt für die Entwicklung Andermatts Omar El Hamamsy, CEO Orascom Development Holding AG, sieht durch die Partnerschaft mit dem weltweit grössten Partner in Bezug auf das Betreiben von Skiresorts einen wichtigen Schritt zur erfolgreichen Entwicklung von Andermatt-Sedrun zur grössten alpinen Skidestination der Alpen.

Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen Michael Z. Barkin, Executive Vice President von Vail Resort, unterstreicht die Erfahrung in Sachen Nachhaltigkeit und in Bezug auf die Gäste, welche Vail Resort in Andermatt einbringen kann.

Sawiris: «Mindestens gleich gut wie St. Moritz und Zermatt Für Samih Sawiris, Verwaltungsratspräsident Andermatt-Sedrun Sport AG, ist es wichtig, dass mit Vail Resort ein Partner mit grosser Kompetenz gefunden werden konnte. Er sei glücklich, dass die Destination Andermatt-Sedrun einen grossen Schritt vorwärts machen könne. Als Ziel gibt Sawiris an, «mindestens gleich gut» wie St. Moritz und Zermatt zu werden.

Ziel: Nummer 1 in den Alpen Der Investitionsbetrag von Vail Resort in der Höhe von 149 Millionen Franken wird laut Krucker reinvestiert in die Infrastruktur auf dem Berg und im Tal. Als Beispiele nennt er die Seilbahnen, Sessellifte und auch die Gastronomie. Ziel sei es, die führende Ski-Destination in den Alpen zu sein. Der Abschluss des Deals erhofft sich Krucker auf die Saison 2022/23.

Einzigartige Chance für die ganze Region Raphael Krucker, CEO Andermatt Swiss Alps, sieht die Übernahme durch Vail Resort als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Skigebietes Andermatt-Sedrun. Vail Resort sei der richtige Partner, um Andermatt-Sedrun zur führenden Alpin-Destination zu machen. Beide Parteien würden sich ideal ergänzen.