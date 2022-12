Ürner Asichtä Die Altdorfer Mumie aus Ägypten gehört zur Urner Geschichte Kolumnist Elias Bricker findet, ägyptische Mumien sollten nicht in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden – sondern hierzulande würdevoll ausgestellt werden.

Elias Bricker Bild: PD

Eine Mumie macht derzeit Schlagzeilen: Die 2600 Jahre alte Schepenese aus dem Alten Ägypten ist seit rund 200 Jahren in einem gläsernen Sarg in der St. Galler Stiftsbibliothek ausgestellt. Sie gilt als eine der Hauptattraktionen im barocken Büchersaal. Doch immer öfters wird diese «Zurschaustellung» der Priestertochter kritisiert. Nun fordert der bekannte Theatermann Milo Rau öffentlich, dass die Mumie nach Ägypten zurückgebracht werden soll. Dafür will Rau den mit 30'000 Franken dotierten St. Galler Kulturpreis einsetzen, den er kürzlich erhalten hat.

Seit Milo Raus Ankündigung herrscht in St. Gallen Aufruhr. Die einen kritisieren, dass die sterblichen Überreste einer Person «würdelos» als «Gruselattraktion» ausgestellt würden und dass mit einem geraubtem Kulturgut Geld gemacht werde. Die andern monieren, dass Ägypten ja gar keinen Anspruch auf eine Rückführung erhebe und die Mumie Schepenese doch längst zu St. Gallen gehöre. Überdies könne gerade die Mumie für die Geschichte Ägyptens oder jene der Kolonialherrschaften sensibilisieren. Fast täglich liefern sich nun Befürworter und Gegner einer Rückführung in der Ostschweizer Presse oder auf Social Media einen Schlagabtausch.

Und im Kanton Uri? Hier ist es derweil ruhig. Doch auch Altdorf besitzt eine ägyptische Mumie. Seit mehr als 100 Jahren ist der einbalsamierte Körper eines vierjährigen Buben, der gemäss einer im Jahr 2007 durchgeführten Analyse vor rund 1900 Jahren verstorben sein soll, in der Naturkundlichen Sammlung der Kantonalen Mittelschule Uri ausgestellt – und während der Schulzeiten für alle Interessierten öffentlich zugänglich. Die Kindermumie stammt aus dem Nachlass des Urschner Talammanns und Naturkundlers Franz Josef Nager (1802–1879). Wie der ägyptische Junge aber einst in Nagers Sammlung nach Andermatt gelangt war, bleibt unklar.

Bekannt ist indes: Der Ägypten-Feldzug Napoleons in den Jahren 1798 bis 1801 löste in Europa eine regelrechte Ägypten-Begeisterung aus. Dies wirkte sich auf Malerei, Architektur, Inneneinrichtungen, Musik und Literatur aus. Die wenigen, die es sich leisten konnten, reisten zu Beginn des 19. Jahrhunderts selbst an den Nil und brachten als Souvenirs Mumien oder Stücke davon mit nach Hause. Weitgereiste Diplomaten und Kaufleute beschenkten zudem Staats- und Kirchenmänner in ihrer Heimat mit solchen Kuriositäten. An Partys der oberen Gesellschaftsschichten wurden diese dann zum Teil sogar ausgewickelt. Der Urschner Talammann Franz Josef Nager war selber nie in Ägypten. Doch als Naturalienhändler dürfte er wohl Kontakte besessen haben, um die besagte Kindermumie und weitere kleinere Mumienteile käuflich zu erwerben.

Aus der Zeit der sogenannten «Ägyptomanien» zu Beginn des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts existieren in der Schweiz noch immer rund zwei Dutzend Mumien, darunter fünf einbalsamierte Kinder. Dass diese nun alle nach Ägypten zurückgeführt werden sollen, wie dies gewisse Kreise derzeit fordern, halte ich persönlich für falsch – nicht zuletzt, weil bei vielen Mumien unklar ist, woher sie genau stammen und was mit ihnen in Ägypten passieren soll. Überdies hat Ägypten in den vergangenen Wochen selber in der Schweizer Presse verlauten lassen, dass der Nilstaat an einer Rückführung gar nicht interessiert sei und die ägyptischen Museen selbst genügend Mumienexponate zu unterhalten hätten.

Die Epochen der Ägyptomanien gehören längst zur europäischen Kulturgeschichte. Deshalb sollen die Mumien meiner Meinung nach hierzulande weiterhin ausgestellt werden – aber nicht als Kuriosität in einem Gruselkabinett, sondern würdevoll und im richtigen Kontext eingebettet. Die ausgestellten Exponate sollen sensibilisieren, wie die westliche Gesellschaft in der Vergangenheit mit Kulturgut fremder Länder umgegangen ist und wie sie es heute tut. Mumien, Pharaonen und Pyramiden dürfen und sollen weiterhin faszinieren.