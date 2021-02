«Ürner Asichtä» Die schönste und menschenfreundlichste aller Entdeckungen Stefan Fryberg schaut auf eine Zeit zurück, als das Impfen um 1800 langsam Fahrt aufnahm – zunächst gegen die Pocken, später gegen Tollwut oder Typhus. Übrigens: der Begriff Vakzine verdankt seinen Namen einer Kuh.

Stefan Fryberg, Altdorf Bild: PD

Kurz vor 1800 fiel dem englischen Landarzt Edward Jenner Seltsames auf: Wenn die Pocken grassierten, was häufig der Fall war, blieben die Kuhmägde davon wie durch ein Wunder verschont. Der Grund für ihre Immunität, so kam er zum Schluss, konnte allein darin liegen, dass sie sich irgendwann mit den für die Menschen ungefährlichen Kuhpocken angesteckt hatten. Am 14. Mai 1796 wagte er ein tollkühnes Experiment: Er schnitt bei einer Magd, die an Kuhpocken litt, eine Pustel auf und strich das Sekret dem achtjährigen James Phipps in einen Hautritz am Arm. Kurz darauf bekam dieser tatsächlich die Kuhpocken. Kaum hatte er sich davon erholt, infizierte ihn Jenner auf die gleiche Weise mit Menschenpocken – und siehe da: der kleine James blieb kerngesund. Zum Dank schenkte der Arzt dem tapferen Jungen später ein Wohnhaus. Und die Kuh verewigte Jenner, indem er die Impfung «vaccination» (vom lat. vacca, die Kuh) nannte, womit auch gleich erklärt wäre, woher der heute viel gehörte Begriff Vakzine stammt.

Ebenso erstaunlich wie der waghalsige Versuch ist die schnelle Verbreitung der Impfung gegen die Pocken. Schon um 1800 liess sich das englische Königshaus impfen, und selbst der Papst lobte den medizinischen Erfolg in den höchsten Tönen. Und in Uri? Der Altdorfer Arzt, Historiker und Landammann Karl Franz Lusser berichtet 1834, dass bereits in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts in Uri geimpft worden sei, wobei sich vor allem die Geistlichen, namentlich ein Kaplan Zwyer, dafür eingesetzt hätten.

Erhalten geblieben ist auch ein Brief des in Altdorf, später in Andermatt praktizierenden Arztes Anton Elsener von 1813, in dem er den Pfarrer von Silenen bat, den Eltern die Impfung der Kinder gegen die Pocken ans Herz zu legen. Bereits zwei Jahre zuvor hatte er die Impfung als die «schönste und menschenfreundliches aller Erfindungen» gepriesen. Doch die Skepsis der Bevölkerung war gross, zumal selbst Ärzte, wie Elsener schrieb, sich «entweder aus Bosheit oder Ignoranz» dagegenstellten. Dennoch, man staune zum Dritten, setzte die Urner Regierung fortan bei drohender Pockengefahr vorwiegend aufs Impfen. Aus überlieferten Listen lässt sich schliessen, dass um 1860 rund 60 Prozent der Urner Schulkinder gegen die Pocken geimpft waren.

Kurz vor 1900 wurden weitere Impfstoffe gegen Erkrankungen und Seuchen wie etwa die Tollwut, Diphtherie oder Typhus entwickelt. Und wer von der älteren Generation erinnert sich nicht, wie man sich als Kind in der Schule in Reih und Glied aufzustellen hatte, um ein Serum gegen die Kinderlähmung zu schlucken?

Der konsequente Kampf gegen die Pocken, die jährlich 200'000 Tote forderte, hat sich gelohnt. Sie gelten weltweit als ausgerottet. Und auch die Kinderlähmung konnte dank der Impfung, zumindest in Europa, vollständig besiegt werden. Starb im 19. Jahrhundert noch rund ein Viertel der Kinder an Masern, Diphtherie und anderen Krankheiten, ist dies heute vor allem dank der Impfung kaum mehr der Fall.

Man mag zur Impfung stehen, wie man will. Eines steht mit Sicherheit fest: Wären unsere Grosseltern nicht gegen Pocken, Diphtherie, Kinderlähmung oder Masern geimpft worden, würde es viele von uns nicht geben. Wie bitte? Hat jemand behauptet, das Impfen bringe rein gar nichts?