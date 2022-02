«Ürner Asichtä» Eine hundertjährige Vision: Elektrische Postautos am Klausenpass Obwohl E-Mobilität momentan in aller Munde ist, sei die Idee von Elektrobussen auf den Klausenpass nicht neu, sagt der Flüeler Historiker Elias Bricker.

Elias Bricker, Historiker aus Flüelen. Bild: PD

Haben Diesel- und Benzinmotoren bald ausgedient? Gut möglich. Fakt ist, die Verkehrslandschaft verändert sich rasant. Immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer sowie etliche Transportunternehmen setzten auf Hybridmotoren, Elektrofahrzeuge oder Wasserstoffantriebe. Die Vorteile der alternativen Antriebstechnologien scheinen auf der Hand zu liegen: weniger Krach, weniger Gestank und erst noch weniger CO 2 -Ausstoss. Die aktuell stark steigenden Ölpreise dürften weitere Anreize setzen, um auf scheinbar umweltfreundlichere Antriebssysteme zu setzen. Selbst der Zweiradverkehr ist inzwischen aber einem massiven Wandel unterworfen. Dank vollgefederter E-Bikes schaffen inzwischen auch untrainierte Schreibtischtäter wie ich die sommerliche Feierabendtour auf die Eggbergen ganz locker. Wie grün die neuen Technologien unter dem Strich, unter Berücksichtigung sämtlicher grauen Energien, wirklich sind, sei einmal dahingestellt.

Auch im öffentlichen Verkehr kommen inzwischen vermehrt neue Technologien zum Einsatz. So setzt die Auto AG Uri beispielsweise seit einigen Jahren auf sogenannte Compact-Hybrid-Busse. Zudem plant das Urner Unternehmen in den nächsten Monaten, einen Elektrobus einzusetzen. Laut einer im vergangenen Jahr verschickten Medienmitteilung soll dieser zwischen Seedorf, dem Kantonsbahnhof und Schattdorf verkehren – vorerst aber nur zeitlich begrenzt und testweise. Die Auto AG Uri will den Elektrobus vorerst für ein Jahr mieten. Damit will sie herausfinden, ob und in welchem Rahmen sich elektrische Busse auf dem Urner Streckennetz bewähren. Um über den Klausenpass zu fahren, werde die Leistung der Elektrobusse vorerst aber noch nicht reichen, liess sich Reto Marzer, Geschäftsführer der Auto AG Uri, in der «Urner Zeitung» im vergangenen Jahr zitieren.

Die Idee von Elektrobussen auf Urner Strassen ist nicht neu: Genau vor hundert Jahren wurde im Kanton Uri schon einmal darüber diskutiert. Im Herbst 1921 fuhr nämlich zum allerletzten Mal eine offizielle Postkutsche über den Klausenpass. Im darauffolgenden Frühjahr nahm dann der Postauto-Betrieb zwischen Flüelen und Linthal seinen Betrieb auf. Dank der sogenannten «Cars-Alpins» verkürzte sich die Reisezeit massiv – jedenfalls für jene, die sich damals die horrend teure Passfahrt überhaupt leisten konnten. Die Regierungen von Uri und Glarus waren aber gar nicht angetan von den dieselbetriebenen Postautos. Die beiden Behörden hätten sich gewünscht, dass die neue «Klausenpost» mit Elektromotoren betrieben würde. Dadurch hätten «verschiedene Übelstände vermieden werden können», liess der Urner Regierungsrat damals gegenüber der eidgenössischen Oberpostdirektion verlauten.

Aus der Vision der elektrobetriebenen Postautos auf Urner Strassen wurde nichts. Die Oberpostdirektion teilte den Regierungen von Glarus und Uri 1922 mit, dass «diese Kraftwagenart» den gestellten Anforderungen am Klausenpass noch nicht genügen könne. Damit blieb es bis heute, denn ab den 1910er-Jahren geriet die Entwicklung der Elektromotoren, die zur Pionierzeit des Automobils eine kurze Blütezeit erlebt hatten, massiv ins Stocken. Dank billigem Öl und einer grösseren Reichweite der Autos konnten sich die Benzin- und Dieselmotoren gegenüber den E-Fahrzeugen klar durchsetzen.

Nichtsdestotrotz: Es ist nicht anzunehmen, dass nochmals hundert Jahre verstreichen werden, bis die ersten elektrobetriebenen Postautos von Altdorf über den Klausenpass nach Linthal fahren werden. Die Postauto AG hat unlängst mitgeteilt, dass bis im Jahr 2040 alle Postautos in der Schweiz fossilfrei unterwegs sein sollen. Somit würde der 1921 geäusserte Wunsch der Urner und Glarner Regierung vielleicht doch noch Realität werden. Manchmal benötigt die Umsetzung einer Idee halt ein wenig Zeit …