ÜRNER ASICHTÄ Herzensort Die Tourismus- und PR-Fachfrau mischt sich in ihrer Kolumne den perfekten Urner Cocktail zusammen.

Fränzi Stalder, Managerin PR & Kommunikation. Bild: PD

Man nehme eine Fläche von etwas mehr als 1000 Quadratkilometern an zentralster Lage und füge das idyllische Seelisbergerseeli, den erfrischenden Urnersee sowie das kühle Nass vom Arnisee, Golzerennsee, Bergsee, Lutersee, Spilauersee und Schwärziseeli hinzu. Ein wenig Stäubenfall, Chärstelenbach, Gruonbach, Brunnibach und Unteralpreuss runden den Geschmack ab. Diese stelle ich etwa eine Woche an die Sonne, bis sie ein wenig aufgewärmt perfekt zu den übrigen Zutaten passen.

Die imposante Wand am Rüchä, der majestätische Bristen, der unverkennbare Salbitschijen, das in der Sonne leuchtende Gipfelkreuz am Rophaien, der unverwechselbare Gitschen, die sagenhafte Schöllenen, ja sogar «Kamele» bilden die Basis. Ich giesse das Maderanertal, Reusstal, Isenthal, Schächental, Göscheneralptal sowie das Urserntal dazu. Jetzt rühre ich den Bodenwald, den Bannwald und den Gurschenwald untereinander. Es entfaltet sich ein angenehmer Geruch in meiner Nase.

Wohlgemerkt alles mit Bauchgefühl und ohne Anleitung. Durch die Aussichten vom Schilt, der Marienhöhe, dem Sunnig Grat, vom Bärchi oder dem Gütsch bleibt eine luftige Leichtigkeit erhalten. Eine Prise von Sittlisalp, Musenalp, Stafelalp, Göscheneralp, Oberalp und auch der Alp Grat, Alp Hinterfeld und der Alp Stössi dürfen auf keinen Fall fehlen. Wieder ein wenig umrühren, bis die Masse etwas fester wird.

Als nächsten Schritt geben wir eine grosse Portion Berghütten bei: Etzlihütte, Treschhütte, Leutschachhütte, Sustlihütte, Sewenhütte, Salbithütte, Chelenalphütte, Voralphütte, Sidelenhütte und Rotondohütte. Kräftig rühren, bis die einzelnen Zutaten sich verbinden. Ein Schuss Alpbeizli der Chammli Alp, Alp Obsaum, Alp Hobiel und Alprestaurant Weid sorgen für das gewisse Etwas. Der Dammagletscher, Sankt Anna Gletscher und Hüfigletscher verpassen dem Ganzen die notwendige Frische. Nicht vergessen, jetzt auch die zur Seite gestellten Flüssigkeiten wieder dazu zu geben. Ich mixe wie verrückt.

Nicht schlecht, aber etwas fehlt noch. Die (Ge)Würze! Mit den Altdorfern, Seedorfern, Flüelern, Bauener, Isenthalern, Schattdorfern, Erstfeldern, Attinghausner, Unterschächnern, Bürglern, Spiringern, Amstegern, Silener, Bristner, Gurtnellern, Göschener, Wassner, Andermattern, Hospentalern und Realper wird es erst so richtig interessant und verpasst der Masse das Tüpfelchen auf dem i. An Einzigartigkeit nicht zu überbieten. Fertig ist er, der Urner Sommer-Cocktail. Prost mitenand!