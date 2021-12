Ürner Asichtä Oh, du herrliche Weihnachtszeit Melanie Schillig schreibt über ihre erste Erfahrung mit dem Altdorfer Samichlaus. Hören Drucken Teilen

«Sami Niggi, Näggi, hinderem Ofä stegg i, gimer Äpfel und Birä, denn chumm i wieder führe.» So ganz spontan kommt mir immer dieser Samichlaus-Spruch in den Sinn. Kennen wohl die meisten. Nicht sonderlich kreativ. Der grosse Samichlauseinzug in Altdorf steht kurz bevor und die Vorfreude unserer 2,5-jährigen Tochter ist riesig. Wir schauen uns seit «gefühlten» Wochen, es sind wohl erst einige Tage, eifrig Weihnachtswimmelbücher an und lesen Weihnachtsgeschichten vor dem Einschlafen. Beim Einkaufen versuche ich, unser Töchterchen an den Bergen von Schokolade und Türmen von Adventskalendern vorbei zu lotsen. Chancenlos! Im Baumarkt bewundern wir «gefühlte» Stunden lang die glitzernden Kugeln und glänzenden Sachen. Von einem leuchtenden «Sternenbaum», die Bezeichnung unserer Tochter, kommen wir erst gar nicht mehr los. Es ist eine wunderbare, glitzernde, in Schokolade getauchte Zauberwelt – in den Augen unserer Tochter. Wir Eltern, natürlich nicht Spielverderber, zaubern den ganzen Zirkus mit. So lernen wir denn auch fleissig ein Sprüchli für den Samichlaus, welchen wir per Post und Zeichnung und handgeschriebenem Brief einer 2,5-Jährigen eingeladen haben. «Samichlaus, Huckepack – darf ich bitte eppis us dim Sack?» Altersgerecht kurz und knackig.

Unsere Tochter vergisst dann aber irgendwie immer das «eppis» und so bekommt das Versli einen ganz ungewollten Sinn. Janu. Gelernt ist gelernt. Das geht so rasch nicht aus dem süssen Köpfchen raus. Und dann ist es Samstag. Der Tag des langersehnten, fantastischen Samichlauseinzugs. Ach wie schön. Es regnet in Strömen. Toll. Ja, ich jauchze innerlich. Regenkleider, Gummistiefel und Mütze montiert geht es los. Das Kind auf dem einen Arm, die andere Hand hält den Regenschirm. Ach ver¨¨¨¨, wie mache ich jetzt das mit dem Glühwein? Ausharren, es wird doch hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis uns der werte bärtige Herr mit seiner Ankunft beehrt.

Und so ist es. Die Fackeln lassen von weitem die Augen unserer Tochter erleuchten. Er kommt! Er kommt! Es klingelt und bimmelt! Eine Kutsche, gezogen von herrlich weissen Pferden, rauscht heran. Und da sitzt er. Der Samichlaus! Ooh aber was?? Wir staunen. Unsere Tochter fasst als Erste in Worte, was wir alle denken. «Wiso isch de Samichlaus blau?» Wir lachen lauthals. Ja gibt’s denn so was? Unsere Tochter ist mit der Erklärung zufrieden, der Samichlaus habe heute halt einfach Lust gehabt, Blau anzuziehen.

Ich will es aber genau wissen. Vor Ort hat niemand eine wirklich sinnvolle Erklärung. So wende ich mich zu Hause dem Internet zu. Die Antwort ist unerwartet erfreulich. Seit 1911 organisiert der Verein Nächstenliebe Altdorf die Samichlaus-Bescherung. 1929 entwarf der Kunstmaler Heinrich Danioth, welcher zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Mitglied der Nächstenliebe ist, den blauen Samichlaus. Und warum Blau? Weil Blau keine liturgische Farbe ist. Sprich – der Bischof (welcher optisch unserem Samichlaus mit Stab und Hut sehr ähnelt) trägt Weiss, Rot, Grün und Schwarz. Aber Blau trägt er nie. So wollten sie sich ganz klar distanzieren. Ich zitiere:

«In Zeiten von politischen Spannungen ein absolut neutraler Verein sein, in welchem alle religiösen Einstellungen Platz haben.»

Bravo! 1929, so offen für alle! Ja, lassen wir das so stehen und kehren zurück ins gemütliche Kinderzimmer 2021. Ich bestaune den hübsch ausgemalten Samichlaus unserer Tochter. Er ist pink. Ihre Lieblingsfarbe. Klar geht doch auch. Oh, du herrliche Weihnachtszeit!

Melanie Schillig, Gastronomin, Tätowiererin und Mutter