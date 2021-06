Ürner Asichtä Über Ansehen und Aufsehen Unser Kolumnist Ruedi Bomatter sinniert darüber, wer heutzutage als Promi angeschaut wird – und was man früher tun musste, um als Promi zu gelten. Ruedi Bomatter Hören Merken Drucken Teilen

Der Altdorfer Ruedi Bomatter ist freischaffend in der Medienbranche tätig. Bild: Markus Zwyssig

Ein Promi ist im eigentlichen Sinne des Wortes eine herausragende Persönlichkeit. Noch in meinen Jugendjahren waren dies Vorbilder, angesehene Persönlichkeiten, welche auch durch herausragende Leistungen in Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder in der Unterhaltungsindustrie die nationale oder gar internationale Öffentlichkeit auf sich lenken konnten. Ich denke da an alt Bundesrat Willi Ritschard, der es vom Heizungsmonteur in die Landesregierung schaffte und zu einem der bekanntesten und beliebtesten Bundesräte wurde. Ich denke auch an den erfolgreichen Tüftler und Unternehmer Nicolas Hayek, der die Schweizer Uhrenindustrie aus der Krise führte, an den genialen Denker und Dramatiker Friedrich Dürenmatt, der mich mit seinem Werken bis heute in seinen Bann zieht, oder an die immer aufgedrehte bis nervige Tessinerin Nella Martinetti (für mich nicht unbedingt ein Vorbild). Bestes Beispiel aus dem Kanton Uri ist Bernhard Russi. Obwohl seine grossen sportlichen Erfolge als zweifacher Weltmeister und Olympiasieger 50 Jahre zurückliegen, ist Russi immer noch einer der bekanntesten Pistenarchitekten, begehrter Kommentator und Kolumnist sowie immer wieder gern gesehenes Werbegesicht.

Mit dem Aufkommen der verschiedenen Doku-Soap-Formate am Fernsehen sowie von Social Media hat sich vieles verändert. Zur einheimischen Cervelatprominenz gesellten sich die internationalen A- bis Z-Promis sowie die Pseudo-Prominenz, Personen, die durch öffentliche Skandale oder spektakuläre Fernsehauftritte schlagzeilenträchtiges Aufsehen erregen, ohne jedoch dabei auch Ansehen zu gewinnen. Die Promis von heute sind Blogger, Youtuber, Big-Brother-Bewohner, Bachelor, Bachelor in Paradise oder Naked in Paradise. Bereits ein Seelenstripties vor laufender Kamera wird zum Türöffner für Celebs. Und wenn dann physisch die Hüllen auch noch fallen, steht einem Aufstieg in den Promi-Olymp nichts mehr im Wege. Wahrlich eine herausragende Leistung!

Eine weitere, immer grösser werdende Promi-Gruppe sind die Influencer (das hat übrigens nichts mit Grippe zu tun). Es sind vorwiegend junge und gutaussehende Menschen, die sich mit trendigen Accessoires an spektakulären Schauplätzen fotografieren lassen und die Bilder in den sozialen Medien posten. Das ist heute tatsächlich ein Beruf. Worin dabei die herausragende Leistung besteht, erschliesst sich mir nicht. Und dann gibt es noch die Reality-TV-Stars, Superreiche wie die Geissens oder Kardashians, welche ihr glamourös inszeniertes Leben vor der Öffentlichkeit ausbreiten. Was das mit Realität im Allgemeinen und mit meiner persönlichen Realität zu tun hat, ist und bleibt mir schleierhaft.

Während ich mich gerne an die prominenten Persönlichkeiten aus früheren Zeiten erinnere, kenne ich die heutigen Promis kaum mehr. Ich verfüge weder über einen Facebook- noch einen Insta-Account, und für Trash-TV ist mir meine Zeit einfach zu wertvoll. Ob ich damit wohl etwas verpasse? Eigentlich will ich es gar nicht wissen.