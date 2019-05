UKB hält an Schliessung von Filialen fest, passt Zeitplan aber an Jetzt steht fest: Die Urner Kantonalbank (UKB) setzt ihre umstrittene Distributionsstrategie mit der Filialschliessung um. Den Zeitplan hat sie – nach der Anhörung der Gemeinden – nun aber leicht angepasst.

(sda) Der Urner Finanzdirektor Urs Janett (FDP), UKB-Bankratspräsident Heini Sommer und Luzia Gisler, Gemeindepräsidentin von Bürglen, präsentierten am Donnerstag an einer Medienkonferenz die Ergebnisse der Arbeitsgruppe «Denkräume» zur Neuausrichtung der UKB und das geplante weitere Vorgehen.

An der Arbeitsgruppe mit Vertretern von Kanton und Gemeinden hatte es im Vorfeld Kritik gegeben. So hatte etwa der Gemeinderat von Wassen bemängelt, Ziel sei es, den Gemeinden Zugeständnissen bis hin zur geplanten Schliessung abzuringen. Dies bestritt Bankratspräsident Sommer vor den Medien.

Die Verantwortlichen kommen zum Schluss: «Kantonalbank, Gemeinden und Kanton finden einen Kompromiss zur Neuausrichtung des UKB-Geschäftsstellennetzes», wie sie in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreiben. Erstfeld und Wassen stünden jedoch nicht hinter dem Kompromiss, sagte Janett.

Schalter in Erstfeld bleibt vorerst

Die vorgestellte Strategie sieht weiterhin vor, dass die Filialen in Göschenen, Seelisberg und Wassen auf Ende 2019 geschlossen werden. Als Kompromiss wird dafür das Umsetzungstempo etwas gedrosselt: Die Filialen gehen neun Monate später zu als ursprünglich geplant. Zudem erhält Göschenen ab 2020 einen Bankomaten, in Wassen und Seelisberg dürfen die UKB-Kunden den Raiffeisen-Bankomaten ohne Zusatzgebühr nutzen.

An den Standorten Bürglen, Schattdorf und Erstfeld wird – ebenfalls wie ursprünglich vorgesehen – ein Videoservice eingeführt. Während der ersten drei Monate soll dort aber jeweils ein UKB-Mitarbeiter vor Ort anwesend sein. Bürglen erhält einen Einzahlungsautomaten, am Hauptsitz in Altdorf wird ergänzend zum bestehenden Angebot ebenfalls ein Videoservice installiert.

Zusätzlich entschied die UKB aus «regionalpolitischer Sicht», dass die Geschäftsstelle in Erstfeld bis mindestens Ende 2021 halbtags offen bleibt. Danach will sie die Situation neu beurteilen.

Für die Umsetzung dieser Massnahmen lässt sich die UKB ebenfalls etwas mehr Zeit: Sie legte den Zeitpunkt auf Anfang Juli 2020 fest. Ursprünglich war die Umsetzung Ende März 2019 geplant. Die Geschäftsstelle in Andermatt wird wie bis anhin weitergeführt.

Heftige Kritik an Vorgehensweise

Im Dezember 2018 hatte die UKB angekündigt, die drei Filialen in Wassen, Göschenen und Seelisberg zu schliessen und drei Standorte auf einen Videoservice zu reduzieren. Die Bank reagierte damit nach eigenen Angaben auf die Digitalisierung, ein geändertes Kundenverhalten und auf den Wettbewerbsdruck.

Die UKB hatte nach der heftigen Kritik Anfang Februar die Umsetzung der Distributionsstrategie gestoppt und nachträglich ein Konsultationsverfahren durchgeführt, bei dem sich der Regierungsrat ein umfassendes Bild über die Herausforderungen der UKB gemacht habe. Der Regierungsrat und die UKB setzten gemeinsam die Arbeitsgruppe ein, in die auch die Gemeinden eingebunden waren.