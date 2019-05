UKB, Steuergesetz, Rechnungen und Spital prägen die Landratssession Die Mitglieder des Urner Landrats werden sich am Mittwoch, 22. Mai, vor allem mit finanzpolitischen Fragen, aber auch mit der nochmaligen Beratung der Auswirkungen der Distributionsstrategie 2021 der Urner Kantonalbank auseinandersetzen. Bruno Arnold

Blick in den Urner Landratssaal. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 13. Februar 2019)

Das Thema Urner Kantonalbank (UKB) wird den Landrat morgen dreimal beschäftigen. Traktandiert sind folgende Geschäfte:

Jahresrechnung 2018, Geschäftsbericht und Gewinnverwendung. Die UKB hat 2018 einen Gewinn von 16,4 Millionen Franken erwirtschaftet. Die Gewinnausschüttung an den Kanton soll gemäss Antrag anden Landrat 7 Millionen Franken betragen.Beratung und Beschlussfassung über die Erheblichkeit einer Motion der SVP-Fraktion zur Strategie der UKB. Unter anderem werden darin die Abberufung des Bankratspräsidenten und ein Vorschlagfür die Wahl eines neuen Bankratspräsidenten gefordert. Die Regierung empfiehlt, die Motion der SVP-Fraktion nicht erheblich zu erklären.Beratung und Beschlussfassung über die Überweisung der Parlamentarischen Empfehlung von Claudia Gisler (CVP, Bürglen) zur Neuausrichtung des Geschäftsstellennetzes und zur Modernisierung der Vertriebsstrategie der UKB. Die Regierung empfiehlt, den Vorstoss teilweise zu überweisen, und zwar bezüglich der Forderung nach einer (bereits erfolgten) öffentlichen Begründung der aufgezeigten Massnahmen im Zusammenhang mit der Distributionsstrategie2021 der Urner Kantonalbank.

Privilegierter Steuerstatus soll aufgehoben werden

Traktandiert ist auch eine Teilrevision des Steuergesetzes. Kernstück bildet die Aufhebung des privilegierten Steuerstatus für Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften. Um den Wirtschaftsstandort Uri stärken respektive wettbewerbsfähig erhalten und gute Steuerkonditionen bieten zu können, will die Regierung die Gewinnsteuer in Uri von heute 9,4 auf 6,2 Prozent senken. Mit dieser Massnahme lasse sich die effektive Gesamtsteuerbelastung für Unternehmen (Bund, Kanton und Gemeinden) auf das wettbewerbsfähige Niveau von 12,6 Prozent senken. Derzeit liegt die Belastung bei 14,9 Prozent. «Auf übrige steuerpolitische Massnahmen wie die Einführung eines zusätzlichen Forschungs- und Entwicklungsabzugs soll verzichtet und die obligatorisch einzuführende Patentbox mit einer maximalen Entlastung von 30 Prozent zurückhaltend umgesetzt werden», hält die Regierung fest. Die Teilbesteuerung der Dividenden soll infolge der Gewinnsteuersenkung auf 60 Prozent festgelegt werden, was nicht ganz unbestritten ist. Zusätzlich beinhaltet die Vorlage auch den Nachvollzug von übrigem Bundesrecht. «Die Gemeinden sind bei der Umsetzung dieser Vorlage unterschiedlich stark betroffen», schreibt die Regierung. «Deshalb soll ein befristeter Direktausgleich auf Gemeindeebene die finanziellen Auswirkungen abfedern, sodass sich diese Revision ohne steuerliche Mehrbelastung für natürliche Personen finanzieren lässt.»

Kantonsrechnung schliesst positiv ab

Ebenfalls beraten werden die Mitglieder des Landrats die Kantonsrechnung 2018. Regierung und Fiko schlagen vor, diese zu genehmigen. Sie schliesst in der Erfolgsrechnung mit einem Gesamtergebnis von rund 7 Millionen, einer Nettoinvestitionssumme von 29,5 Millionen und einer Bilanzsumme von 444,665 Millionen Franken. Die Stellenvermehrung per Ende 2018 betrug gegenüber dem Stellenplan per Ende des Vorjahrs 1,17 Stellen.

Zur Genehmigung vorgelegt werden schliesslich auch die Jahresrechnung (Gewinn: 1,5 Millionen Franken) und der Geschäftsbericht 2018 des Kantonsspitals Uri. Unter anderem hat die auf 4319 angestiegene Gesamtzahl der stationären Fälle zum guten Ergebnis beigetragen. Dies war ein absoluter Rekordwert in der Geschichte des Kantonsspitals.

Abgerundet wird die Mai-Session mit der Beratung der jährlichen Berichterstattung der Staatspolitischen Kommission und der Finanzkommission sowie mit der Einreichung neuer Vorstösse und mit der traditionellen Fragestunde.