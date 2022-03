Ukraine-Krieg Aufnahme von Flüchtlingen: Kanton Uri und die Gemeinden sind gefordert Der Flüchtlingsstrom von Ukrainerinnen und Ukrainern stellt Uri vor Herausforderungen. Vor allem der Wohnraum könnte knapp werden, wie die Regierung nun informiert.

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen im Bundesasylzentrum in Chiasso an, wo sie sich registrieren müssen. Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/Ti-Press (17. März 2022)

Zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer flüchten wegen des Kriegs aus ihrer Heimat. Auch der Kanton Uri bereitet sich vor auf die Flüchtlingswelle aus dem Kriegsgebiet. Diese fordere den Kanton und die Gemeinden, wie aus einer Mitteilung der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion (Gsud) hervorgeht.

Aktuell seien 75 Personen in 16 Unterkünften in sieben Urner Gemeinden untergebracht. «Es wird aber in den kommenden Wochen noch mit viel mehr Zuweisungen durch den Bund gerechnet», heisst es in der Mitteilung weiter. Unter den Aufgenommenen befänden sich auch «etliche Kinder, die möglichst bald eingeschult werden sollen». Diese Thematik werde von der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) koordiniert. Gemeinsam mit den Gemeinden sei man bestrebt, «bestmögliche Lösungen zu finden».

Wohnraum könnte knapp werden

Die Unterbringung und Betreuung der durch den Bund zugewiesenen Geflüchteten im Kanton Uri funktioniere grundsätzlich analog zum bisherigen Asylverfahren. Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) sei im Auftrag des Kantons für die Suche von geeignetem Wohnraum für die ankommenden Geflüchteten zuständig. Die Gsud warnt: «Je nach Entwicklung der Lage und der Dauer des Krieges werden die vorhandenen Strukturen im Urner Asylwesen nicht ausreichen, um die steigende Zahl der Zugewiesenen aufzunehmen.»

Derzeit würden die Personen vorwiegend in Mietwohnungen untergebracht. Der Kanton halte jedoch zusammen mit dem SRK nebst freien Wohnungen auch Ausschau nach geeigneten grösseren Unterkünften für die Unterbringung von Ukrainerinnen und Ukrainern. Gleichzeitig sei das SRK daran, sich personell zu verstärken, um für die Herausforderungen der nächsten Wochen und Monate gerüstet zu sein.

Gemeinden müssen asylverantwortliche Personen definieren

Seitens des Kantons koordiniert die Gsud den Austausch mit dem Bund und mit anderen Kantonen sowie den innerkantonalen Informationsfluss. So seien die Urner Gemeinden bereits am 17. März im Rathaus über die Mechanismen der Unterbringung und Betreuung von ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainern informiert worden.

Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden wurde gemäss Mitteilung der Gsud in der Asylstrategie im Jahr 2017 definiert. Demnach sollen die Gemeinden stark in die Aktivitäten eingebunden und so zeitnah wie möglich über Zuweisungen informiert werden. «Auch bei in Frage kommenden grossen Unterkünften wird die betroffene Gemeinde vorgängig kontaktiert», heisst es in der Mitteilung. «Jede Gemeinde muss dazu eine asylverantwortliche Person als Ansprechstelle definieren.»

Flüchtlingsstatus ermöglicht Erwerbstätigkeit

Die Geflüchteten erhalten seitens des Bunds umgehend den Flüchtlingsstatus S. Sie müssen sich dazu beim Bund online oder im zuständigen Bundesasylzentrum in Chiasso sowie beim kantonalen Amt für Migration registrieren. Sie erhalten den Schutzstatus ohne Durchführung eines ordentlichen Asylverfahrens.

Der Flüchtlingsstatus beinhaltet das Aufenthaltsrecht und das Recht auf Familiennachzug. Kinder können zur Schule gehen. «Die Personen erhalten Sozialhilfe wie vorläufig Aufgenommene. Sie können sofort erwerbstätig sein, auch selbstständige Erwerbsarbeit ist möglich», schreibt die Gsud weiter.