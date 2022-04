Ukraine-Krieg Dätwyler-Mitarbeitende gründen Verein für humanitäre Hilfe «Help4Ukraine» soll Unterstützung für die Angestellten der Firma und deren Familien in der Ukraine leisten. Dazu wird vom 4. bis 8. April an allen Dätwyler-Standorten weltweit eine Spendenaktion durchgeführt.

Das Dätwyler-Werk in Malyn, Ukraine. Bild: PD

Dätwyler verurteilt den Angriffskrieg von Russland laut einer Medienmitteilung aufs Schärfste. Die Invasion der russischen Armee in die Ukraine habe zu einem Stopp der Produktion im Dätwyler-Werk in Malyn, im Nordwesten der Ukraine, geführt. Viele Mitarbeitende und ihre Familien seien in den Westen der Ukraine geflüchtet, wollen aber im Land bleiben. Dätwyler sei in regelmässigem Kontakt mit dem lokalen ukrainischen Geschäftsführer und die Lohnfortzahlung aller Mitarbeitenden sei gewährleistet.

Eine Gruppe von aktuellen und ehemaligen Dätwyler-Mitarbeitenden habe als Zeichen ihrer Solidarität und Unterstützung den Verein Help4Ukraine gegründet, teilt die Firma mit. Ziel von Help4Ukraine sei es, Dätwyler-Mitarbeitende und deren Angehörige, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, mit direkter humanitärer Hilfe zu unterstützen.

Der Dätwyler-Standort in Malyn liegt rund 110 km westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew und ist auch vom zerstörerischen Einmarsch der russischen Truppen betroffen. Zusammen mit den rund 100 ukrainischen Mitarbeitenden leiden weitere 100 ukrainische Mitarbeitende, die in Tschechien leben – deren Familien nachziehen oder öfters auch zurückbleiben – und im Dätwyler-Werk in Nový Bydžov arbeiten unter den grausamen Folgen dieses schrecklichen Krieges.

Jeder Beitrag zählt

«Der Krieg in der Ukraine betrifft uns alle, und wir spüren den Schmerz und das Leid der Bevölkerung sehr nah. Unsere Dätwyler-Kolleginnen und Freunde brauchen unsere Hilfe», sagt Adrian Büeler, Gründungsmitglied des Vereins und Leiter der Dätwyler-Mobility-Produktionswerke. «Wir wollen nicht tatenlos zusehen. Darum haben wir uns spontan auf ehrenamtlicher Basis zusammengetan und Help4Ukraine gegründet.» Dätwyler-Mitarbeitende weltweit sind eingeladen, über www.help4ukraine.ch auf das Spendenkonto einzuzahlen. Der Spendenaufruf richte sich nicht nur an Dätwyler-Mitarbeitende, sondern auch an die breite Öffentlichkeit. Der Betrag, der vom 4. bis 8. April von Mitarbeitenden gespendet wird, will das Unternehmen aus eigener Tasche verdoppeln. (nke)