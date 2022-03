Ukraine-Krieg Erste grössere Flüchtlingsunterkunft in Andermatt: Leerstehendes Hotel Aurora nimmt ukrainische Familien auf Im ehemaligen Hotel Aurora in Andermatt soll eine Flüchtlingsunterkunft für Ukrainerinnen und Ukrainer entstehen.

Der Asyl- und Flüchtlingsdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) quartiert in den leerstehenden Räumen des Hotels Aurora in Andermatt künftig ukrainische Flüchtlinge ein. Das teilt die Standeskanzlei des Kantons Uri am Mittwoch mit. Das SRK ist im Auftrag des Kantons für die Suche von geeignetem Wohnraum für die ankommenden Geflüchteten zuständig. Es sei vorgesehen, dass im Hotel Aurora vorwiegend Familien untergebracht werden. Die Verantwortlichen des Kantons und des Andermatter Gemeinderats würden sich regelmässig über den Stand der Arbeiten austauschen.

Insgesamt sind bisher rund 90 geflohene Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton Uri angekommen. Davon sind neun Personen privat untergebracht und der Rest von ihnen in Mietwohnungen. In den kommenden Wochen werden weitere Personen im Kanton Uri ankommen. Es bestehe somit Bedarf für weiteren Wohnraum.

Am Donnerstag, 14. April 2022, findet eine weitere Information der Urner Gemeinden über den Stand der Arbeiten und die Mechanismen der Unterbringung und Betreuung von ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainern statt. Die Gemeinden seien stark in die Aktivitäten eingebunden und werden so zeitnah wie möglich über Zuweisungen informiert. Bei in Frage kommenden grossen Unterkünften wie dem Hotel Aurora wird die betroffene Gemeinde vorgängig kontaktiert. (stg)