Umwelt Andermatt-Urserntal Tourismus wird mit Nachhaltigkeitslabel ausgezeichnet Die Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH (AUT) beteiligt sich am Nachhaltigkeitsprogramm «Swisstainable» von Schweiz Tourismus.

Hier setzt man auf Nachhaltigkeit: Andermatt mit Blick ins Urserntal. Bild: PD

Schweiz Tourismus lancierte 2021 in enger Zusammenarbeit mit der Tourismusbranche mit «Swisstainable» ein Nachhaltigkeitsprogramm, an dem sich alle Leistungsträger beteiligen können. Caroline Oetiker, Verantwortliche für die Projektumsetzung bei Andermatt-Urserntal Tourismus (AUT), freut sich: «Wir wurden mit ‹Level II-engaged› ausgezeichnet. Damit bekennt sich die AUT zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und einer fortlaufenden Weiterentwicklung.» Zudem müsse für dieses Level eine Zertifizierung oder Nachweis in mindestens einem Nachhaltigkeitsbereich vorgewiesen werden, heisst es in der Mitteilung von AUT.

«Andermatt-Urserntal Tourismus engagiert sich zum Beispiel seit 2017 mit der Kampagne ‹Cause We Care› bei ‹myclimate›», führt Oetiker aus. «Somit können Gäste bei jeder Buchung eines Angebots freiwillig die Nachhaltigkeitsmassnahmen unterstützen und kompensieren die CO 2 -Emissionen ihres gebuchten Angebots oder Produkts.»

Investieren in Renaturierung oder günstigere ÖV-Anreise

Als Dank verspreche man bei AUT, den Beitrag ihrerseits zu verdoppeln. «Einen Teil dieser Summe wird in Nachhaltigkeit investiert wie zum Beispiel in Renaturierungen oder eine vergünstigte ÖV-Anreise», so Oetiker. Mit «Molly – das Murmeltier» und «Auf Gloria’s Spuren» seien explizit nachhaltige Angebote entwickelt worden. Ausserdem beteilige sich das AUT-Team an «Clean-up-Days», an welchen in der Natur liegen gelassener Abfall gesammelt wird.

«Die Lieblingsplätze von Molly, dem Murmeltier» ist eines der nachhaltigen Produkte, welches die AUT entwickelt hat. Bild: PD

Diesen Sommer hat sich die AUT der «OK-GO-Initiative» angeschlossen. Dank dieser Plattform finden Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Angaben zu allfälligen Hürden in der Touristinformation, Unterkünften, Restaurants oder Bergbahnen der Destination. (pd/RIN)