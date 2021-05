Umwelt Unerwünschte Passagiere an Bord – Boote vor invasiven Muscheln befreien Wer mit einem Segel- oder Motorboot in Gewässern unterwegs ist, sollte jeweils nach dem Auswassern das Boot reinigen. Die invasiven Muscheln können nicht nur dem Boot schaden, sondern auch der Natur.

(pd/RIN) Schöne Sonnentage und die Feriensaison stehen vor der Tür. Viele Menschen nutzen die Sommerzeit für Bootsausflüge, etwa auf dem Vierwaldstätter- oder Zugersee. «Wenn Freizeitboote von einem Gewässer in ein anderes transportiert werden, reisen manchmal unbemerkt blinde Passagiere mit», heisst es in einer Mitteilung der Umweltfachstellen der Zentralschweizer Kantone.

Quaggamuscheln können die Nahrungskette in einem Ökosystem verändern. Bild: PD

So können sich neue Arten in noch nicht besiedelten Seen oder Flüssen ausbreiten. Nach aktuellem Wissensstand sei für die Schweiz die Freizeitschifffahrt der wichtigste Verbreitungsmechanismus, über den Muscheln in neue Gewässer verfrachtet werden.

Kleine Überlebenskünstler am Bootsrumpf

Invasive Muscheln, wie die Wander- oder Quaggamuschel, können sich am Bootsrumpf oder an anderen Bootsteilen anhaften. Mit einem speziellen Haftfaden (Byssusfaden) sind sie in der Lage, an praktisch jedem Material zu wachsen. Auch ein Antifouling-Anstrich, mit dem viele Boote behandelt werden, verhindert nur für eine begrenzte Zeit, dass sich Tiere und Pflanzen ansiedeln. Der Bewuchs am Bootsrumpf erhöht den Reibungsverlust und macht das Boot langsamer. Motorboote verbrauchen zudem mehr Treibstoff.

Wenn ein Boot ausgewassert werde, schliessen sich die Schalen der angehafteten Muscheln. «So können sie eine gewisse Zeit ausserhalb des Wassers überleben», heisst es in der Mitteilung weiter. Bei ausgewachsenen Muscheln können dies zwischen drei bis fünf Tage (bei günstiger Temperatur und Feuchtigkeit bis zu zehn Tage) sein. Wenn also ein Boot innerhalb weniger Tage in ein neues Gewässer eingewassert wird, überleben die Muscheln den Transport.

Wandermuscheln haften an einem im See versenkten Velo. Bild: PD

Die jungen Muscheln sind noch sehr klein (Durchmesser 0,5 bis 4 Millimeter) und werden inmitten des Bewuchses an einem Bootsrumpf leicht übersehen. Zudem könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass Organismen in das Bilgenwasser (das Wasser, das sich im untersten Teil des Bootsrumpfs sammelt), in den Kühlwasserkreislauf von Bootsmotoren oder in sonstige Wasseransammlungen gelangen und so mittransportiert werden. Die Larven der Wander- und Quaggamuschel schwimmen nämlich frei im Wasser und sind mit blossem Auge kaum erkennbar.

Bei jedem Gewässerwechsel das Boot reinigen

Wer also ein Boot von einem Gewässer ins nächste transportiert, soll nach dem Auswassern am Ursprungsgewässer das Boot auf Rückstände von Tieren und Pflanzen kontrollieren, anschliessend einen geeigneten Reinigungsplatz aufsuchen und dort das Boot mit einem Hochdruckreiniger waschen. Auf den Bootsreinigungsplätzen ist gewährleistet, dass das Waschwasser in die Kanalisation gelangt. Als letzter Schritt muss das Boot vollständig trocknen.