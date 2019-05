Umwelt wird durch Mikroplastik verseucht Zur Abstimmung über einen Kunstrasenplatz in Altdorf vom 19. Mai 2019

Mikroplastik ist berechtigterweise ein Thema in der Verschmutzungsdiskussion. Wir sind uns einig, dass diese mikroskopisch kleinen Plastikteilchen nicht in unsere Mitwelt gelangen sollen. Das Verbot von Wegwerfgeschirr, Trinkhalmen und Wattestäbchen ist eine Möglichkeit zur Reduzierung dieser Belastung. Wenig diskutiert werden Kleidungsstücke, deren Kunstfasern sich bei jeder Bewegung biegen und die schliesslich abbrechen. Bei uns zu Hause ist das Staub, den wir wegsaugen können, draussen hingegen lagern sich die Partikel in der Umgebung und in den Gewässern ab und gelangen dadurch in die Nahrungskette. Beim Waschen gelangen diese kleinsten abgebrochenen Fasern gemeinsam mit den Rückständen von Kosmetika via Kläranlage in die Gewässer.

Zitat (Quelle: Wikipedia): «Das im Kunstrasen verlegte Gummigranulat – meist aus Altreifen – ist direkt nach dem Material aus Reifenabrieb auf Strassen eine Hauptquelle für Kunst‑ kautschuk-Mikroplastik und trägt nicht unwesentlich zur Verseuchung von Böden und Ozeanen bei. Die Fifa schätzt, dass jährlich 1 bis 4 Prozent der Kunststofffüllung verloren gehen und in die Umwelt gelangt und somit jedes Jahr ersetzt werden muss.»

Eine Organisation kann Plastikrasen natürlich befürworten, da eine juristische Konstruktion wie beispielsweise ein Verein keine Moral hat. Als abstimmende Person muss man sich aber auf Basis persönlicher Werte entscheiden, ob man sich neben den einmaligen und den noch kommenden Kosten auch noch die Verseuchung durch Mikroplastik einhandeln will.

Kurt Döbelin, Altdorf