Umweltpreis Unermüdliche Arbeit wird belohnt: Urner Naturforscher werden ausgezeichnet Die Naturforschende Gesellschaft Uri erhält den Umweltpreis der Albert-Koechlin-Stiftung. Die Gesellschaft setzt sich seit Jahrzehnten für einen Dialog zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft ein.

Die Albert-Koechlin-Stiftung setzt ein Zeichen für gelungene Dialoge: Sie vergibt den Umweltpreis 2021 an die Naturforschenden Gesellschaften von Uri, Schwyz, Nid- und Obwalden sowie Luzern. Diese betreiben Aufklärungsarbeit über regionale naturwissenschaftliche Themen zu Flora, Fauna, Geologie und andere Fachgebiete. Die fast 1200 Mitglieder verstünden sich als Brückenbauer zwischen der Gesellschaft und der Wissenschaft, begründet die Stiftung ihren Entscheid. Dieses Engagement ist der Stiftung des verstorbenen Unternehmers und Bankiers Albert Koechlin je 10'000 Franken wert. Die Auszeichnung wird im Juni übergeben.

Doch wer sind diese Naturforscher, die sich den ehrenwerten Preis eingeheimst haben? Ihre Geschichten hören sich fast so sagenhaft an wie die fiktive Erzählung über den Teufelsstein, der sich übrigens im Besitz der Naturforschenden Gesellschaft Uri befindet.

Hochbetrieb bei der Jungforscher-Feldwerkstatt der Naturforschenden Gesellschaft am Tag der Artenvielfalt 2019. Bilder: PD

Gemäss der Sage holte der Teufel den Felsbrocken für seine Racheaktion aus dem Wassner Wald. «Tatsächlich dürfte der Stein eher aus der untersten Felspartie des Tschingels nördlich von Göschenen abgestürzt sein», sagt Geologe Peter Spillmann, Präsident der Naturforschenden Gesellschaft Uri. Der Verein erhielt den Stein 1925 aus einer persönlichen Schenkung und er befindet sich seither in dessen Obhut. Zuvor gehörte er der Schokoladenfabrik Maestrani aus St.Gallen, die den Stein schokoladenbraun anzumalen pflegte. Auch dank des Einsatzes der Naturforschenden Gesellschaft Uri wurde der Teufelsstein beim Aushub für den Gotthard-Strassentunnel nicht zerstört, sondern an seine heutige Position verschoben. «So können auch künftige Generationen die Geschichte weitererzählen», meint Spillmann.

Kunstprojekte mit grünem Anstrich

Eigentlich sind die Naturforscher politisch nicht gebunden, wie er betont. Trotzdem kann sich die Organisation manchmal ein politisches Augenzwinkern nicht verkneifen. Wer Botschaften auf dem Teufelsstein platzieren will oder den Stein für andere Zwecke wie beispielsweise ein Kunstprojekt verwenden möchte, erhält in Ausnahmefällen die Erlaubnis der Naturforschenden Gesellschaft Uri.

Dringen bei den Naturforschern ab und zu noch ihre Vorlieben als ehemaliger Naturschützerverein durch? Als die Naturforschende Gesellschaft 1911 gegründet wurde, war nämlich der Schutz der Landschaft ein wichtiges Thema für sie. «Heute gibt es kantonale Fachstellen, den WWF und die Pro Natura, wir aber sind keine eigentliche Naturschutzorganisation mehr. Natürlich hat der Naturschutz aber weiterhin einen hohen Stellenwert für uns und unsere Mitglieder», so Spillmann.

Laien forschen für die Hochschule

Nebst Vorträgen und Exkursionen erhebt die Naturforschende Gesellschaft Uri auch wissenschaftlich relevante Daten. Beispielsweise werden im Auftrag der Meteo Schweiz sogenannte phänologische Aufzeichnungen ausgeführt. Dabei werden Erscheinungen der Pflanzenwelt im Jahresverlauf wie zum Beispiel Blühtermin oder Blattabfall gesammelt und als klimarelevantes Signal archiviert.

Eine Exkursion im Juli 2008 der Naturforschenden Gesellschaft Uri. Bild: PD

Eine sehr aktive Gruppe erarbeitet im Rahmen von Exkursionen und Aufnahmetagen eine umfassende Beschreibung der Flora des Kantons Uri. Dabei werden auch historische Herbarien ausgewertet, konserviert und der Forschung zugänglich gemacht. «Es handelt sich hier nicht um universitäre Spitzenforschung», betont Spillmann. Vielmehr übernehmen engagierte Laien vielfältige Aufgaben unter Anleitung des Biologen und ehemaligen Präsidenten der Gesellschaft, Walter Brücker. Trotzdem:

«Die erhobenen Daten sind umfangreich und wissenschaftlich von Relevanz. Sie stehen auch den Hochschulen zur Verfügung und können im Internet abgefragt werden.»

Eine weitere Gruppe arbeitet unter der Leitung des Biologen Urs Wüthrich seit einigen Jahren an der Aufarbeitung der Tierwelt des Kantons Uri.

2012 feierte die Naturforschende Gesellschaft ihr hundertjähriges Bestehen. Es knallten nicht nur die Korken, sondern auch ein reichhaltiges Jubiläumsprogramm mit Exkursionen und Vorträgen führte durch das Jahr. Der Historische Verein gestaltete eine Jubiläumsausstellung im historischen Museum Uri unter dem Titel «300 Jahre Naturforschung im Kanton Uri und 100 Jahre Naturforschende Gesellschaft Uri». In diesem Rahmen wurden frühe Urner Naturforscher wie Franz-Karl Lusser gewürdigt oder die Arbeiten von Franz Josef Nager über die versuchte Wiederansiedlung der Steinböcke im Urserental vorgestellt und natürlich waren auch die Pionierarbeiten von Karl Oechslin, dem langjährigen Präsidenten der Gesellschaft, im Zusammenhang mit den Lawinenverbauungen im Kanton Uri ein wichtiges Thema.

So vielfältig ist die Urner Natur

Peter Spillmann kennt die Qualitäten der Urner Natur: «Dass es am Galenstock auf 3500 Metern über Meer im Süden kristallines Gestein und 3000 Meter tiefer am Urnersee im Norden viele Sedimente gibt, weist auf die grosse geologische und topografische Vielfalt im Kanton Uri hin.» Sehr gerne bewegt sich der Geologe auf den Gletschern, auch wenn diese stetig zurückgehen. Ob das Maderanertal mit seinen Lilien und Männertreu oder das märchenhaft-unverdorbene Meiental: «Alles hat seine Qualität», so Spillmann. Wer Wasservögel beobachten will, der ist am Reussdelta richtig. Und dass im Schächental sowohl der Bär als auch der Wolf wieder umging, das findet er interessant und wertvoll, ohne die problematischen Seiten dieser Rückkehr zu ignorieren.

Von all diesen Dingen zeugen zahlreiche Publikationen der Naturforschenden Gesellschaft Uri, wie das Buch «Geologie des Kantons Uri», welches wie die übrigen Publikationen in der Schriftenreihe «Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Uri» erschienen ist. Die nächste Publikation ist in Vorbereitung. Es geht dabei um eine umfassende Beschreibung der Urner Tier- und Pflanzenwelt.