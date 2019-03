Unbekannter überfällt 73-Jährigen in Altdorf - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend, 13. März, zirka 20.15 Uhr, kam es in der Klostergasse zu einem Überfall. Der Täter versuchte dem Opfer Geld zu entwenden, was misslang. Eine sofort ausgelöste Fahndung blieb ohne Erfolg.