Unfall In Schattdorf sind drei Autos ineinander gekracht – Kleinkind ins Spital geflogen Auf der Gotthardstrasse in Schattdorf sind am Mittwoch auf Höhe der Coop-Tankstelle drei Autos miteinander kollidiert.

Kurz nach 13 Uhr waren drei Autos mit Urner Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Richtung Erstfeld unterwegs. Auf Höhe der Coop-Tankstelle hielt der an erster Stelle fahrende Autofahrer sein Fahrzeug vor einem Fussgängerstreifen komplett an. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, bemerkte dies der Lenker des hintersten Fahrzeuges zu spät.

In dem blauen Auto sass ein Kleinkind. Bild: Kantonspolizei Uri

In der Folge kollidierte er mit dem voranfahrenden Auto. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug zusätzlich auf das Vorderfahrzeug geschoben. Verletzt wurde niemand.

Ein Kleinkind, welches sich im zweiten Auto befand, sei mit dem Rettungsdienst Uri zur Kontrolle ins Kantonsspital überführt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken.

Im Einsatz standen ein privater Abschleppdienst, das Amt für Tiefbau, der Rettungsdienst Uri und die Kantonspolizei Uri. (stg)