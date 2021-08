Unfall Kollision auf Gotthardpassstrasse: Töfffahrer kann Sturz knapp verhindern Bei einem Überholmanöver kam es auf der Gotthardpassstrasse zu einer Kollision. Der 47-jährige Töfffahrer zog sich erhebliche Verletzungen zu.

Am Samstagabend fuhr ein Personenwagen mit niederländischen Kontrollschilder auf der Gotthardpassstrasse von Hospental in Richtung Gotthardpass. In der Gegenrichtung befuhr ein Töff mit Zürcher Kontrollschilder gemäss einer Mitteilung der Kantonsspolizei Uri die Passstrasse und überholte im Bereich der «Gotthardmättelikurve» einen Camperbus. Dabei kam es zwischen dem niederländischen Auto und dem Zürcher Töff zu einer seitlich-frontalen Kollision.

Der 47-jährige Töfffahrer konnte einen Sturz verhindern. Durch die Kollision mit dem holländischen Auto zog sich der Lenker des Töffs jedoch erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch die aufgebotenen First-Responder medizinisch erstversorgt und danach durch die Rega in das Kantonsspital Uri überflogen.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 4000 Franken. (jb)