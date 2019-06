Unfall vor dem Gotthard: Pfingstverkehr staut sich zehn Kilometer zurück Heute Morgen hat sich auf der A2 bei Gurtnellen ein Selbstunfall vor dem Gotthard ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt.

(zfo/pd) Der Unfall ereignete sich um 4 Uhr morgens im Bereich Meitschligen in Gurtnellen auf der Autobahn A2 in Richtung Süden. Der Lenker eines Autos mit italienischen Kontrollschildern verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Leitplanke. Diese wurde in der Folge durchschlagen und das Fahrzeug kam in der Mitte der beiden Fahrbahnen zum Stillstand.

Der Fahrzeuglenker wurde bei der Kollision erheblich verletzt. Die drei Beifahrer blieben unverletzt.

Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Unfall führte gemäss Urner Polizei zu Rückstau auf einer Länge von zehn Kilometern. Es entstand Sachschaden von 110'000 Franken.

Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, die REGA, der Rettungsdienst Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein privater Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Verzw. Altdorf und Amsteg 8 km Stau, Unfall, linker Fahrstreifen blockiert, Zeitverlust von bis zu 1 Stu — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 8. Juni 2019