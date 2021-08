Unihockey Hallenneubau in Amsteg ist auf Kurs – Floorball Uri freut's Die 17. Mitgliederversammlung von Floorball Uri stand im Zeichen der Wahlen und des Hallenneubaus. Livio Weltert wurde als neuer Verantwortlicher für die Events in den Vorstand gewählt.

Der Vorstand; von links: Livio Weltert, Dominic Gisler, das abtretende Vorstandsmitglied Joel Gamma, Hans Traxel, Adi Wipfli, Linda Kempf, Roger Metry, Beat Müller und Stefan Gisler. Bild: PD

Hans Traxel, der Präsident von Floorball Uri, konnte am Samstag 50 Mitglieder zur 17. Generalversammlung im Restaurant Krone in Attinghausen begrüssen. Im sportlichen Bereich litt auch der Unihockeysport unter dem pandemiebedingten Meisterschaftsabbruch. Adi Wipfli, verantwortlich für die Herrenabteilung, konnte dennoch Positives berichten. Sämtliche Mannschaften, speziell im Juniorenbereich, konnten fast immer trainieren und grosse Fortschritte erzielen. Die erste Herrenmannschaft wird in der 2. Liga Grossfeld Mitte September ins Meisterschaftsgeschehen eingreifen. Die Männer des Trainerteams Diego Waser und Felix Kempf starten nach der gewonnenen Cuppartie gegen Astros Rotkreuz mit viel Selbstvertrauen in die Meisterschaft.

Der Damenchef, Roger Metry, konnte ebenfalls viel Positives berichten. Alle Teams haben sich weiterentwickelt, sodass bei der U17-Abteilung eine Mannschaft neu auf dem Grossfeld startet. Damit kann die Grossfeldabteilung durchgängig von der U17 über U21 bis zu den Aktiven sichergestellt werden. Das Team der Nationalliga B ist komplett aufgestellt und konnte die erste Cuppartie siegreich gestalten. Metry sieht zusammen mit seinem Trainerstaff dem Saisonstart mit dem schweren Auswärtsspiel gegen die Nesslau Sharks vom 11. September positiv entgegen. Somit werden total zehn Teams im Herren- und Juniorenbereich und neun Teams im Damen- und Juniorinnenbereich fleissig trainieren und die gelb-schwarzen Urner Farben vertreten. Mit 19 Mannschaften und rund 250 Aktivmitgliedern sei Floorball Uri ein Leuchtturm in der Urner Sportszene.

Der Eröffnung im Sommer 2022 steht nichts mehr im Weg

In seinem Jahresbericht hob der Präsident die optimale Zusammenarbeit im Vorstand, die hervorragende Arbeit auf allen Trainingsstufen sowie den gelungenen Sponsorenlauf als Eckpfeiler hervor. Das grosse Augenmerk liegt aber momentan eindeutig beim Bau der neuen Unihockeyhalle im Sport- und Ärztezentrum in Amsteg. Nach einem Jahr Vorbereitungszeit konnte am 30. April der Spatenstich gefeiert werden. Die Bauarbeiten liegen voll auf Kurs und der Eröffnung im Sommer 2022 steht nichts im Wege. Stolz präsentiert Präsident Traxel den Arbeitsfortschritt und konnte viele leuchtende Augen aus der Versammlungsmitte entnehmen.

Der Rohbau des Sport- und Ärztezentrums ist beendet (rechts im Bild). Bei der Sporthalle ist der Betonboden erstellt, in den nächsten Wochen wird der Stahlbau aufgerichtet (links im Bild). Bild: PD

Auch bezüglich der Finanzierung würden die Ampeln auf Grün stehen. Die neu gegründete Floorball Uri Sport GmbH sichere die rechtliche Situation des Vereins Floorball Uri gegenüber der Grund Immobilien AG perfekt ab und bilde eine solide Basis für die Zukunft. Für den Verein bedeutet dies ab der Saison 21/22 wieder optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen, ohne die momentanen Trainingshallen im Urner Unterland abgeben zu müssen.

Neue Wettkampfdresse angeschafft

Auch im Marketingbereich konnte sich der Verein stark weiterentwickeln. So wurde in Zusammenarbeit mit beiden Firmen Imholz Sport und Stockschlag AG neue Trainings- und Freizeitkleider sowie neue Wettkampfdresse angeschafft. Dominic Gisler zeigte sich als Verantwortlicher sehr froh über die Treue der Sponsoren in dieser doch nicht immer einfachen Coronazeit. Er spüre grossen Rückhalt bei den überwiegend einheimischen Firmen gegenüber Floorball Uri.

Bei den Wahlen im Vorstand stand der Wechsel von Joel Gamma auf Livio Weltert im Bereich Events an oberster Stelle. Gamma verlässt nach zwei Jahren mit vielen geleisteten Stunden das oberste Gremium. Mit Livio Weltert konnte eine optimale Nachfolgelösung gefunden werden, die sich bestens in den Vorstand integrieren wird. Der umsichtige Sportchef der Damenabteilung Roger Metry wurde für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Neue Rechnungsrevisorin für die nächsten zwei Jahre ist Evi Dubacher.

Grussbotschaft der Gemeinde Altdorf

Bei den Ehrungen durften die abtretenden Trainer und Joel Gamma ein Präsent entgegennehmen und wurden unter grossem Applaus verdankt und verabschiedet. Sebastian Züst liess es sich als Vertreter der Gemeinde Altdorf nicht nehmen, aufmunternde und positive Worte an die Versammlung zu richten. Er zeigte sich beeindruckt vom grossen Schaffen im Verein und wünscht dem Vorstand weiterhin viel Kraft und Energie. (pd/RIN)