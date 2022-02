Unterschächen Beim Klubrennen des SC Klausen gewinnen die Veteranen Pia Gisler und Thomas Arnold sind am Klubrennen trotz schwieriger Pistenverhältnisse die beste Tageszeit gefahren.

Die Kategoriensieger mit dem Klubpräsidenten: (hinten, v.l.) Flavia Arnold, Tanja Bissig, Pia Gisler, Thomas Arnold; (vorne, v.l.) Präsident Patrik Arnold, Silvan Gisler und Ivan Imholz. Bild: Franz Imholz

(19. Februar 2022)

Nachdem das Klubrennen des SC Klausen im Jahr 2021 infolge der Covid-19-Pandemie ausfiel, war der Vorstand überzeugt, im Jahr 2022 den beliebten Klubevent durchzuführen. Gross war die Freude dann, als der Bundesrat in der letzten Woche beschloss, die Beschränkungen sofort aufzuheben. Dem Klubrennen im gewohnten Rahmen stand also nichts mehr im Wege.

Rennchef Manuel Arnold präparierte am Freitagnachmittag, 18. Februar, mit seinem treuen Helferstab die Rennstrecke zwischen «Otti’s Lehmatt» und dem Ziel in «Ober Urigen». Da auf der Rennstrecke zwischen 50 und 80 Zentimeter lockerer Schnee lag, wurde die gesamte Strecke zu Fuss durchgetreten. Einsetzender Regen hatte in der Nacht auf Samstag einen Teil dieser Arbeit verschlechtert.

Das Fahren brauchte Feingefühl

Am Samstag um 11.30 Uhr meldeten sich 22 Vorfahrer, 21 Damen und 54 Herren zum Start. Die Sichtverhältnisse bei leichtem Schneefall zeigten sich veränderlich. Die vom nächtlichen Regen aufgeweichte und 22 Kontrolltore aufweisende Piste erforderte eine sehr feinfühlige Fahrweise.

Nach Rennschluss wurde im Eventlokal «zur scharfen Ecke» von Tobias Arnold bei Speis und Trank über gewonnene oder verlorene Sekundenbruchteile philosophiert. An der abendlichen Rangverkündigung im Saal des Hotel Alpina präsentierten die Gabensammler David Bissig, Andrea Arnold und Silvan Kempf verschiedene Naturalgaben.

Tagesbestzeit erzielten Pia Gisler Tal und Thomas Arnold Mätteli, beide aus den Veteranenkategorien. Den Spezialpreis für den ältesten Teilnehmer-in gewann Josef Arnold. Vor einigen Jahren stellten die Veteranen sogar mit Abstand die meisten Teilnehmer – und die Herren 1, also die jüngste Kategorie, wies das kleinste Teilnehmerfeld auf. In diesem Jahr aber stellte die jüngste Kategorie das grösste Teilnehmerfeld. Dies kommt nicht von ungefähr, denn der SC Klausen geniesst unter den Jugendlichen ein ausgezeichnetes Renommee.