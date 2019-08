Unterschächen: Motorradfahrer stürzt und wird erheblich verletzt Am Sonntagnachmittag kam ein Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Muotathal und Bisistal/Glattalp zu Fall und musste mit der Rega ins Spital transportiert werden. Am selben Tag kam es bei Wassen zu einer Kollision zwischen einem Motorrad- und einem Velofahrer.

(pd/pz) Am Sonntag, 25. August, kurz nach 15.15 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer mit Zürcher Kontrollschild vom Muotathal Richtung Bisistal/Glattalp. Gemäss eigenen Aussagen kam der Motorradfahrer aufgrund der nicht-asphaltierten Strasse zu Fall. Wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri hervorgeht, zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Der Mann wurde durch die Rega ins Kantonsspital Uri und anschliessend in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden.

Auf der Gotthardstrasse von Wassen Richtung Gurtnellen fuhr am Sonntagnachmittag, zirka 15.30 Uhr, ein Velofahrer, der von einem Motorradfahrer mit Zürcher Kontrollschild gefolgt wurde. Im Bereich der Autobahneinfahrt in Wassen beabsichtigte der Motorradfahrer das Velo zu überholen. Als sie auf gleicher Höhe waren, bog der Velofahrer unvermittelt nach links ab. In der Folge kam es zu einer Kollision. Dabei wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Der deutsche Velofahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle Uri ins Kantonsspital überführt. Laut der Kantonspolizei Uri beträgt der Sachschaden rund 10'000 Franken.